Седмичен ТАРО хороскоп от 2 до 8 февруари

Овен – Десетка мечове

Разруха

Предстои ви кулминация и краят на един етап от живота ви. Силните вражди от миналото, вътрешната борба, която сте водили, подпалват изострения конфликт. Маските се свалят, конфликтът води до разрушаването на стария ред. Не се безпокойте, краят на един цикъл ознаменува началото на нова ера.

Телец – Шестица камъни

Успех

През този период вие ще се чувствате като кораб, който се движи в безкрайно море. Внимавайте обаче - корабът не е здрав и пропуска вода. Пренаредете нещата, за да намалите загубите. Погледнете в себе си. Анализирайте своите сънища. Предстои осезаем, но краткосрочен успех. Корените му са здрави, но трябва да полагате усилия и грижи за тях. Напредвайте крачка по крачка. Внимавайте! Нещата се развиват добре, но условията се променят.

Близнаци – Тройка чаши

Излишък

През този период бурно ще изразявате емоциите си. Много от вас ще започнат да обсъждат чувствата и мислите си с близък за вас човек. Ще се чувствате уникални, но ще трябва да правите компромиси с близките си и обкръжението ви. Те ще очакват да чуят от вас думи на съчувствие. Един проблем, който отдавна ви притеснява, ще се разреши неочаквано. Ще се чувствате здрави, щастливи и емоционално излекувани. Някои от вас може да имат покана за мило семейно тържество.

Рак – Луната

Мечтания

През този период сънищата ви ще са емоционално заредени и ще оказват силно влияние върху съзнателния ви живот. Активното въображение ще засипва съзнанието ви със загадъчни образи, които понякога ще бъдат едновременно страшни и приятни. Поради тази причина ще се чувствате объркани и не на място. Подсъзнанието ви ще работи на пълни обороти. Ще смесвате чувства и емоции. Предстои ви период на самоанализ.

Лъв – Тройка мечове

Траур

През този период ще изпитвате умора вследствие на хода на нещата. Няма да сте съгласни с близките си и ще изпитвате разочарование от тях. Пазете се от съперничество и не се поддавайте на егото си. Ще ви се струва, че всичко е тъжно, нерадостно и мрачно. Природата спи, вие сте изморени от предишния период, струва ви се, че небето плаче. Емоционалната болка, която изпитвате, е вследствие на раздяла с близки хора или приятели. Чувствате се разпокъсани и унили. Въпреки всичко едно закъсняло и отложено действие ще ви върне отново към живота, който ще закипи с пълна сила в следващите дни.

Дева – Асо камъни

Изобилие

Получавате огромно одобрение за постиженията си. През този период вие сте късметлиите в хороскопа. За много от вас ще има просперитет, богатство, успешни сделки и бизнес начинания. Тези от вас, които разчитат на моментни печалби, може да спечелят от лотария или тото. Постигате материално и духовно благополучие. Спокойствие и чувство на удовлетвореност са вашите спътници сега.

Везни – Осмица камъни

Познание

Подходете към нещата разумно и направете интелигентен избор. Потърсете отговора на вашите въпроси в древната мъдрост. Вгледайте се по-внимателно в нещата, вложете страст и емоции. Използвайте всички ресурси, с които разполагате, за да успеете. За някои от вас това ще е период на учение и придобиване на нови знания. Ще бъдете творчески гений с отлични умения, ерудиция и скромност.

Скорпион – Седмица жезли

Смелост

През този период спътници ще ви бъдат смелостта, силата и доблестта. Ще полагате големи усилия, но резултатите за съжаление ще бъдат малки. Трябва да имате много кураж при решаването на проблемите. Трябва да използвате по-агресивен подход за това. Отстоявайте позициите си, застанете срещу мнозинството въпреки съпротивата, която усещате. Бъдете верни на себе си, каквото и да се случи, независимо от обстоятелствата. Предстои ви напредък.

Стрелец – Деветка мечове

Жестокост

През този период всичко се обръща срещу вас. Връхлитат ви обстоятелства извън вашия контрол. Трябва да наблюдавате внимателно всички, които ви заобикалят. Хората се опитват съзнателно да ви наранят. Много от вас може да страдат вследствие на кошмари или неприятни видения. Чувствате се объркани заради лоши предчувствия за смърт на близки хора. Не се поддавайте на лошата енергия, която носи този период. Осланяйте се на Божията благословия и вярвайте в доброто.

Козирог – Майка на чашите

Майчинство

През този период ще изпитате истинска и божествена любов. Самите вие ще сте източник на тази любов. Ще трябва да се грижите за майка ви или за вашето дете, което по една или друга причина през този период трябва да е близо до вас. Със сигурност няма да се почувствате обременени, напротив, ще усетите, че сте нужни, ценени, уважавани и полезни за най-близките си.

Водолей – Колелото на съдбата

Шанс

Непредсказуемо развитие на нещата за всички през този период. Колелото на съдбата трябва да се завърти и за някои да донесе печалба и радост, за други - загуба и тъга. Каквото и да се случи обаче, трябва да сме готови да го посрещнем. Пред нас е период на промени, в който трябва да използваме цялата си енергия, за да продължим напред. Всичко зависи от нас, трябва да поемем по пътя си. Ние сме активната страна и инициативата трябва да е наша. Действайте със замах. Животът представлява непрекъснат низ от промени.

Риби – Четворка жезли

Перфектност

Изпипвайте всичко до последния детайл. Обръщайте внимание и на най-малките подробности, за да не съжалявате после. Бъдете перфектни както в облеклото си, така и в работата си. Само така ще имате успех и ще се доберете до повишението и/ли признанието, което отдавна ви чака и сте заслужили със своята всеотдайност и себераздаване на всички нива. Бъдете спокойни, позитивни и уверени. Не разрешавайте на никого да ви обвини в немарливост и незаинтересованост. Бъдете перфектни!

Маг Розали, "Телеграф"