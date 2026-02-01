Изненада! Стана ясно кой напръска с боя гаража на Филип Буков, от завист е

Актьорът Юлиан Вергов реши да се пошегува със своя колега Филип Буков, като записа видео със следното съдържание:

„Къде си? Няма те. Търся те тук навсякъде по улиците - няма те. Освен това истината ще излезе наяве всеки момент. За гаража ти - бях аз. Защото имаш по-хубава „Веспа". И ти си по-хубав. И по-талантлив. И въобще си ме съсипал. Не искам да те виждам повече“, казва, шегувайки се актьорът по адрес на по-младия си колега.

Преди дни Буков сподели снимки на своя гараж, който беше вандалски нашарен с червена боя. Вместо да се стресне или ядоса, актьорът написа: „Bansky, ти ли си? Благодаря на автора за това произведение“, позирайки усмихнат до „рисунката".

Ден след това той коментира и думите на Вергов: “Уви, не мога да се съглася с тези комплименти, освен с това, че съм по-млад. Дай Боже един ден да стана и аз като вас, но има още много хляб да ям. Там където аз съм се запътил, вие оттам се връщате”, казва Буков с усмивка в отговор на думите на Вергов. Накрая той не пропусне и закачката: „Очаквам да ви видя някъде из центъра на София с мотора“.

Двамата актьори отдавна са известни с приятелските си закачки в социалните мрежи. Често си разменят видеа и послания, а хуморът е задължителна част от думите им.