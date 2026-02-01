Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове
Русия се опитва да разбие логистичната мрежа на Украйна и да прекъсне връзките между украинските градове посредством нападения с дронове, бомби и ракети, заяви днес президентът Володимир Зеленски в социалната платформа "Екс".
"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава в "Екс", като го цитира и Ройтерс.
"Засичаме руски опити да се разбие нашата логистика и свързаността между градовете и районите. Точно затова остава необходимостта небето ни да е защитено", добави Зеленски.
