  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +3
Пловдив: +0 / +1
Варна: -1 / +1
Сандански: +4 / +6
Русе: -5 / +0
Добрич: -3 / -1
Видин: -4 / -2
Плевен: -4 / +0
Велико Търново: -4 / +0
Смолян: -5 / -2
Кюстендил: -2 / +2
Стара Загора: -1 / +0

Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

  • Сподели в:
  • Viber
Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове
A A+ A++ A

Русия се опитва да разбие логистичната мрежа на Украйна и да прекъсне връзките между украинските градове посредством нападения с дронове, бомби и ракети, заяви днес президентът Володимир Зеленски в социалната платформа "Екс".

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава в "Екс", като го цитира и Ройтерс.

"Засичаме руски опити да се разбие нашата логистика и свързаността между градовете и районите. Точно затова остава необходимостта небето ни да е защитено", добави Зеленски.



#Володимир Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?