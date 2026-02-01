Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

Русия се опитва да разбие логистичната мрежа на Украйна и да прекъсне връзките между украинските градове посредством нападения с дронове, бомби и ракети, заяви днес президентът Володимир Зеленски в социалната платформа "Екс".

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава в "Екс", като го цитира и Ройтерс.

"Засичаме руски опити да се разбие нашата логистика и свързаността между градовете и районите. Точно затова остава необходимостта небето ни да е защитено", добави Зеленски.

Repair work to restore critical infrastructure is ongoing in many regions of Ukraine. In January alone, Russia launched more than 6,000 attack drones against us, around 5,500 guided aerial bombs, and 158 missiles of various types. Virtually all of it targeted the energy sector,… pic.twitter.com/sH64fA4hsW — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026





