Бг Барбито с най-големите устни ще става политик, иска МРЗ да е € 10 000!

Може да звучи гръмко, но е самата истина, бясна съм на поскъпването, негодува жената с най-големите устни в света, която влиза в политиката

10 000 евро трябва да бъде минималната заплата! Може за мнозина да звучи гръмко, смешно и безумно, но - замислете се, това е самата истина, за да живеем нормален живот.

Това сподели пред "България Днес" притежателката на най-големите устни в света Андреа Иванова. БГ Барби, както се прочу русокосата бургазлийка, е едновременно отчаяна, ядосана и обезверена от осезаемото поскъпване на стоки и услуги в цялата страна, а намерението й един ден да се впусне в политиката набира все по-голяма сила.

"Като сметнеш всички разходи, които имаме, и инфлацията, една такава сума ще бъде достатъчна. А не жалките 620 евро, което е най-ниското в целия Европейски съюз и ние продължаваме да бъдем най-бедните в целия този съюз", посочи още студентката по специалността "Немска педагогика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски", на която й предстои държавен изпит през лятото, преди да се дипломира.

Голяма част от обкръжението на Андреа я навива да влезе в политиката, но засега блондинката, която има рекорден брой от близо 50 вливки на хиалурон в устните си, изчаква и оглежда събитията в политическия спектър.

"Политиците изгониха младите в чужбина. Няма адекватно развитие за тези, които останаха тук. Нищо не се подобрява у нас, както в развитите държави. Затова и нямам особено голямо желание да гласувам и не го направих на предишни избори", сподели пред "България Днес" БГ Барби. Притежателката на най-големите устни в света не следи задълбочено политическите страсти и никога не е имала фаворит сред претендентите за "народната любов", а когато е упражнявала своето право на вот, е посочвала кандидат или партия след семейно съвещание и препоръки от най-близките си приятелки.

Ако политическите крамоли и избори по два пъти в годината отново се завърнат, каквато перспектива има и за настоящата 2026-а, бургаската фурия се зарича, че ще запретне ръкави и самата тя ще атакува Народното събрание.

"Има какво да дам на хората и съм убедена, че във всяка една сфера на живота бих могла да бъда полезна", коментира пред вестника русокосото изкушение, което се прочу в цял свят с уникалната метаморфоза на лицето си и десетките вливки хиалурон в устните, което директно я изстрелва в Книгата на "Гинес".

"Да, защо не. Винаги е хубаво да си на висока позиция. Много отговорно е и не трябва да се гледа с насмешка. Но за целта първо трябва да завърша магистратура, защото един бакалавър не е достатъчен. Нямам проблем с това да бъда държавен служител и да вляза в Народното събрание, ако има възможност", потвърди пред вестника българското Барби, което е пръснало над 50 000 лв. до момента, за да прилича на световноизвестната кукла.

Първата мисия, с която би се заела Андреа като политик, е да работи за "спукване на имотния балон" и възстановяване на нормалните цени както на стоките от първа необходимост, така и за услугите.

"Ненормални са цените на жилищата. Балонът на имотите трябва да се спука възможно най-скоро. Жилища в окаяно състояние за тотален ремонт се продават за хиляди евро на квадрат. И то в най-бедната страна от целия ЕС", негодува силиконката, която живее в общежитие в Студентски град, докато студентства в Алма матер.

Андреа се въздържа от коментар и относно предстоящия проект на Румен Радев и за останалите лидери в партийната битка у нас. Ще се осъществи ли замисълът на Андреа да влезе в политиката и да я разтърси из основи, предстои скоро да разберем.