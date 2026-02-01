Carlyle преговаря с потенциални партньори от ОАЕ за "Лукойл"

Инвеститори от Обединените арабски емирства преговарят с американската инвестиционна компания "Карлайл" за придобиване на част от чуждестранните активи на руската компания "Лукойл". За това информира агенция Ройтерс, която се позовава на свои източници.

Според агенцията преговорите се водят в случай че предварителната сделка за закупуване на тези активи от "Карлайл" бъде финализирана и одобрена от властите в САЩ.

В разговорите участват три контролирани от държавата компании от Абу Даби, чиито интерес е насочен конкретно към "Литаско" - търговският филиал на "Лукойл", който държи и рафинерията в Бургас. Общата стойност на активите, за които се преговаря, се оценява на около 20 милиарда евро.

"Карлайл" и "Лукойл" обявиха в четвъртък, че са постигнали предварително споразумение за продажбата на по-голямата част от енергийните обекти на руската компания в чужбина, която се налага заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл".

Службата на американското финансово министерство за контрол на чуждестранните активи даде срок за приключване на продажбата до края на февруари.