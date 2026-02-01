Дара ще представи България на "Евровизия 2026"

Дара е големият победител в националната селекция на БНТ за избор на изпълнител и ще представи България на "Евровизия 2026" през месец май във Виена.

С представянето на песента си "Thunder" DARA спечели зрителите и журито и получи статуетка, изработена специално за националната селекция на БНТ от художника Стоян Зиков.

На 28 февруари тя ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за явяването ѝ на конкурса, а комбиниран вот - на зрители и жури ще определи с коя от тях тя ще представи страната ни в конкурса.

Осем бяха претендентите във финалната надпревара за Евровизия 2026 - Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah.



Специални гост-изпълнители на финала на националната селекция за избор на изпълнител бяха Невена Цонева и Иво Димчев.

На сцената се качиха и международни участници в конкурса "Евровизия" от Азербайджан, Малта и Албания.