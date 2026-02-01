Православната църква отбелязва Трифоновден

Българската православна църква почита днес паметта на Свети Трифон. Той е раннохристиянски мъченик, почитан както от Православната църква, така и от Римокатолическата църква.

Свети Трифон се родил около 225 г. в Римската империя. Родителите му били дълбоко вярващи християни и отрано се потрудили да разгорят в сърцето му любов и преданост към Бога.

По времето на император Деций Траян Св. Трифон е обвинен, че не иска да принася жертва на езическите богове. Св. Трифон изповядал вярата си в Христос, заради което бил подложен на редица мъчения, които твърдо понесъл. Като разбират, че не могат по никакъв начин да сломят волята му и уплашени от убедителността на примера му, палачите го обезглавили.

Денят на Св. мъченик Трифон се отбелязва първоначално у нас на 14 февруари, като Ден на лозаря. По нов стил (след въвеждането на Григорианския календар от Българската православна църква), датите на църковните празници се изместват. Така паметта на Св. мъченик Трифон започва да се отбелязва на 1 февруари, а Денят на лозаря - на 14 февруари.

Народният празник Трифон Зарезан се почита от лозарите, соколарите, градинарите и кръчмарите. В България е запазено и отбелязването на празника Трифон Зарезан на 14 февруари.



