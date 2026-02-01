NYT: Евролидерите с план за противодействие срещу Тръмп

На работна вечеря в Брюксел европейските лидери подготвиха план за противодействие на заплахите и натиска от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп,съобщи The New York Times (NYT), позовавайки се на източници.

Изданието отбелязва, че след като Тръмп „шокира света със заплахи да нанесе икономически щети на Европа, унижавайки нейните политици и остро критикувайки техните ценности“, европейските лидери са изготвили план за действие.

В него се призовава за спокоен отговор на бъдещи провокации от страна на американския президент, включително заплахи за налагане на ответни мита. Освен това те планират да работят за намаляване на военната и икономическата зависимост на Европа от Вашингтон, който се е превърнал в ненадежден съюзник.

Според източници, италианският премиер Джорджия Мелони е предложила на срещата да продължи диалогът с президента на САЩ. Германският канцлер Фридрих Мерц се е застъпил за бързи мерки за намаляване на икономическата зависимост от САЩ. А френският президент Еманюел Макрон заяви, че Европа трябва да демонстрира готовността си да се бори срещу Вашингтон и по този начин да спечели уважението на Тръмп. Вестникът определи европейския план като „сравнително смел, но все пак доста абстрактен“, отбелязвайки, че той е пример за това как „европейските лидери са увеличили натиска върху Тръмп с думи, както никога досега, но все още само се опитват да подкрепят изявленията си с действия“.