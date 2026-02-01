България почита жертвите на комунистическия режим

България почита днес паметта на жертвите на комунистическия режим. Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г., обнародвано в „Държавен вестник“ на 28 януари същата година.

На 1 февруари 1945 г. са произнесени смъртните присъди на осъдените от Първи и Втори състав на Народния съд и днес се навършват 81 години от тези събития. Информация за прочитането на присъдите е публикувана в бюлетина на БТА "Дневни вести“ от този ден. "Днес Първият върховен състав на Народния съд произнесе присъдата на регентите, дворцовите съветници, министрите и депутатите, виновници за третата национална катастрофа и за злодеянията над българския народ по време на тяхното управление в услуга на прогерманския империализъм", пише тогава БТА.

В информацита се посочва, че подсъдимите са били подредени: тримата регенти и първият кабинет на Филов, вторият кабинет на Филов, кабинетът на Добри Божилов и кабинетът на Багрянов и кабинетът на Муравиев. "Председателят на съда Богдан Шулев обяви заседанието за открито и възложи на подпредседателя Ст. Манов да прочете присъдата. Подсъдимите, които до тоя момент разговаряха помежду си се изправиха, лицата им побледняха, челюстите им силно стиснати и всред гробно мълчание, подпредседателят Ст. Манов зачете присъдата", разказва БТА.

"На 26 август 1996 г. Върховният съд отменя присъдите от 1 февруари 1945 година. С два срещу един гласа състав на Наказателната колегия на Върховния съд на Република България отмени присъда на Народния съд и реабилитира осъдените по нея на смърт, различни срокове затвор и конфискации на имуществото трима регенти, министър-председателите и министри от трите последни кабинета преди 9 септември 1944 година", информира тогава БТА.

Заупокойна молитва за жертвите на комунизма ще бъде отслужена днес в столичната митрополитска катедрала „Св. Неделя“, съобщиха от Българската православна църква. Богослужението ще бъде отслужено от Браницкия епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, с благословението на българския патриарх и Софийски митрополит Даниил.

По традиция на 1 февруари политици, общественици и граждани поднасят венци и цветя пред Мемориала на жертвите на комунистическия режим в София.

Днес председателят на Народното събрание Рая Назарян се преклони пред паметта на жертвите на комунистическия режим. "Датата 1 февруари оставя своя трагичен отпечатък в българската история. На този ден противоконституционният „Народен съд“ издава, а още същата нощ са изпълнени с особена жестокост смъртни присъди на редица български държавници, политици и висши военни", пише тя във Facebook.