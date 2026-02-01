  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +1 / +3
Пловдив: +0 / +1
Варна: -1 / +1
Сандански: +4 / +6
Русе: -5 / +0
Добрич: -3 / -1
Видин: -4 / -2
Плевен: -4 / +0
Велико Търново: -4 / +0
Смолян: -5 / -2
Кюстендил: -2 / +2
Стара Загора: -1 / +0

Кирил Петков атакува Румен Радев

  • Сподели в:
  • Viber
Кирил Петков атакува Румен Радев

Стопкадър/ФБ/ПП
A A+ A++ A

Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с "Боташ" беше подписан през януари 2023. Това написа бившият министър-председател Кирил Петков в социалните мрежи.

Припомняме ви, че в петък президентът (2017-2026 г.) Румен Радев в интервю за "Панорама" защити договора с турската енергийна компания "Боташ" като заяви:

"Вие помните 2022 година, всъщност тогава договорът с Боташ гарантира топлината във всеки български дом". Той припомни ситуацията, при която редовното правителство е прекратило договора с "Газпром" за една нощ, по негови думи "оставяйки страната без доставки, в момент когато интерконекторът с Гърция не е бил готов и е липсвал азерски газ".

Петков представи статистика от 2022 година във връзка с газовите събития.

"Успяхме да докажем, че можем без руски газ, без да има риск за българската индустрия и без да се навеждаме пред изнудвания отвън. Горд съм, че не се подадохме и премахнахме зависимост, която фалшиво плашеше българските граждани с години. А когато премахнеш заложен страх на цяла държава, тя става по-свободна", написа той и посочи:

27 април 2022 - Путин едностранно спря доставките на руски газ въпреки валидния договор, защото не се съгласихме на тяхното изнудване да почнем да плащаме в рубли, които да ни се обменят по плаващ валутен курс на Газпромбанк. Изнудване с плаваща цена!

1 май 2022 - 4 дни след този факт беше изказването на Румен Радев с епитети по мен и Асен Василев. Нищо общо с никакви сглобки.

8 юли 2022 - Гръцката газова връзка беше официално завършена със събитието между Кириакос Митсотакис и мен. Официално беше открита на 1 октомври 2022. Договорът с Botas беше подписан през януари 2023.

Август 2022 - След първите две карга през 2022, които доставиха втечнен газ, бяхме договорили още 7 карга, които бяха отказани от новия служебен министър на енергетиката и офертата изтече на 19 август, 2022.

#Кирил Петков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?