Сбогом, левче! От днес еврото е единствената официална валута в България
Вчера, 31 януари, беше последният ден, в който българите можеха да използват две валути. От днес левът остава в историята, а разплащанията ще се извършват само в евро. Левът няма да се приема при заплащане на стоки, услуги и задължения.
От Министерството на финансите напомнят, че търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро.
Цените на стоките и услугите ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Обмяна на банкноти и монети
Припомняме, че ако все още разполагате с левове, можете да ги обмените без такси в клоновете на търговските банки, както и в "Български пощи" до 30 юни 2026 г. А в БНБ обмяната е безсрочна.
"Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции'', допълват още от МФ.
