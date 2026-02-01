Оранжев код почти в цялата страна за виелици и много сняг

Предупредителни кодове в цялата страна за обилни снеговалежи и виелици на 1 февруари.

Жълт код е обявен за части от следните области: Враца, Видин, Перник, София-град, Кюстендил, София-област, Благоевград.

Оранжев предупредителен код е в сила за всички останали.

В неделя от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България.

Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 см, а в Северна – до 10-15 см. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.

В планините ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.

Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Поради тежките зимни условия, натрупването на мокър сняг и силния вятър съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа. В резултат отдалечени планински села в Стара планина, Рила и Пирин, както и в Централния Предбалкан, е възможно да останат без електрозахранване, прдупреждават пък от Meteo Balkans и допълват да нНЕ се ходи в планините, тъй като времето ще е опасно.



