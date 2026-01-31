Почина легендата на българския футбол Спиро Дебърски

На 92-годишна възраст почина легендата на "Локомотив" (София) и на целия български футбол Спиро Дебърски, съобщи за БТА журналистът Сашо Стойков.

Спиро Дебърски е роден на 8-и декември 1933-а година в Благоевград, с тогавашно име "Горна Джумая". Започва да тренира футбол в местните клубове "Македонска слава", "Ботев" и "Юлий Дерменджиев", от които по-късно ще се роди "Пирин".

Отбива военната си служба в Казанлък, където играе в тогавашния единен отбор на града - "Торпедо" (Казанлък). Забелязан е от "Локомотив" (София), които го привличат и там той разгръща пълния си потенциал. Дебърски носи екипа на „железничарите“ 11 години – от 1957-а до 1968-а, като в този период записва 276 мача и 84 гола. През 1964-а година вдига и шампионската титла на страната.

За националния отбор има 24 мача и 8 гола, участва на Олимпийските игри през 1960-а година в Рим, където България остава 2-а в група 1 заедно с Югославия, Турция и Обединената арабска република и отпадат.

След края на кариерата си се ориентира към треньорска дейност и работи дълги години в България и Кипър.

През лятото на 2025 г., придружен от внучката си Сани Дебърска, присъства на стадиона в „Надежда“, където беше награден по случай 95-ата годишнина от създаването на "Локомотив".



