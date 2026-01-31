Избягвайте пътувания в Гърция: Лошо време, очакват наводнения

Гръцките власти предупреждават за два дни на резки промени във времето и опасност от наводнения. Очакват се и градушки. Има и призив към гражданите при възможност да избягват пътувания.

От тази сутрин вали дъжд в голяма част на страната, като циклонът се засилва от обедните часове, информират синоптиците.

В шест области на страната обявиха червен код за опасно време. Има призиви към гражданите за повишено внимание в районите на Пелопонес, егейските острови и цялата област Атика.

В извънредно съобщение Гражданска защита приканва хората да са внимателни при пътуване и при възможност тези два дни да не пътуват.

В Северна Гърция се очакват градушки. Фермерите получиха предупреждение да оттеглят стадата от реки, защото има риск от наводнения.

Започнаха да спират движението на фериботите, поради много силни ветрове. Яхти и рибарски лодки да останат на котва, предупреждават властите.

Обявено е бедствено положение на остров Лерос в Егейско море. Вече 13 дни островът е без фериботна връзка, поради морски бури, съобщи кметът на острова. Изчерпват се хранителните стоки и лекарства. Местните жители очакват помощ от армията за снабдяване с хранителни стоки.