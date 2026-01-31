ГОЛЕМИЯТ месечен хороскоп за всяка зодия през февруари

Овен 03.21 - 04.20

Обща прогноза

Февруари ще насочи фокуса ви към приятелите и социалния ви живот, като ще ви насърчи да разширите кръга си от познати с нови, вдъхновяващи личности. Вашият месечен хороскоп подчертава, че това е време да се присъедините към групи по интереси, да участвате в обществени проекти и да осмислите бъдещите си мечти.

Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще засили вашата огнена природа и може да донесе развръзка в романтичните отношения или творческите ви проекти. След средата на месеца обаче енергията ще се промени и ще почувствате нужда от повече уединение и почивка.

Работа и финанси

Първата половина на месеца е изключително динамична и подходяща за участие в групови проекти и социални събития. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще укрепите връзките си с някои партньори, докато с други ще прекратите отношения.

След 7 февруари Меркурий навлиза във вашия 12-ти дом, което ще намали енергията ви и ще насочи фокуса ви навътре. Това е идеалният период за почивка или самостоятелна работа, далеч от шума. Новолунието на 17 февруари отново ще активира темата за колективната работа и ще ви донесе нови, ярки идеи.

Любов и връзки

До 10 февруари Венера е във вашия 11-ти дом, което дава зелена светлина на свободните Овни за романтични запознанства в приятелска среда, на събития или онлайн. Вашият месечен хороскоп предсказва, че е напълно възможно едно приятелство да прерасне в нещо повече.

След 10 февруари обаче желанието ви за общуване ще намалее и ще предпочетете уединението. Тогава е възможен таен романс с човек, който предпочита да не афишира връзката ви. За обвързаните първата половина на месеца е идеална за споделени забавления, а втората – за даване на повече лично пространство.

Здраве

Като цяло ще се радвате на добро здраве и жизнен тонус, но не бива да се отпускате. Вашият месечен хороскоп съветва да се обличате топло и да вземете превантивни мерки за подсилване на имунитета. Обърнете специално внимание на гърлото и бронхите, като ги пазите на топло.

Погрижете се и за очите си, като избягвате да четете на слаба светлина и ограничите времето пред екраните. Спортът ще ви зарежда с енергия, но в последната седмица на месеца е добре да намалите натоварването и да заложите на по-спокойна почивка.

Телец 04.21 - 05.21

Обща прогноза

През февруари за вас ще е изключително важно да бъдете възприемани като надеждни и отговорни хора. Вашият месечен хороскоп подчертава, че околните ще ви виждат като авторитетна фигура и ще търсят съветите ви.

Може да почувствате по-голяма отговорност за благополучието на семейството и да се превърнете в негова "опора". Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви подтикне да излезете от зоната си на комфорт и да покажете своите лидерски качества, но без да се страхувате от критика.

Работа и финанси

Успехът ще дойде, ако сте отговорни и ясно изразявате идеите си пред ръководството. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че след 7 февруари вниманието ви ще се насочи към разширяване на професионалните контакти. Ще търсите не просто запознанства, а дългосрочни връзки с конкретна полза.

Периодът е подходящ за посещение на семинари и конференции. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще постави фокус върху кариерата ви, като ви насърчи да подхождате креативно към идеите си, за да постигнете финансов успех и професионален растеж.

Любов и връзки

Свободните Телци може да започнат връзка с човек, известен във висшите кръгове, която първоначално ще е приятелска или делова. Вашият месечен хороскоп предсказва, че не е изключено да се влюбите и в колега. Общите интереси ще се отразят благоприятно на отношенията.

Семейните представители на знака обаче може да станат по-взискателни и да пренесат властния тон от работата вкъщи. Заради голямата ви заетост са възможни конфликти. Разговаряйте открито с партньора и му отделяйте повече време, особено в края на месеца.

Здраве

Ще разполагате с достатъчно сили, но не бива да пренебрегвате здравето си. Вашият месечен хороскоп съветва да подсилите имунитета си с витамини и да прекарвате повече време на открито. Неправилното хранене може да се отрази на външния ви вид, затова заложете на по-лека храна с повече зеленчуци и отбягвайте сладкото.

Обърнете внимание на черния дроб и стомашно-чревния тракт, като избягвате мазни храни и алкохол. Редовните спортни занимания ще ви помогнат да поддържате добър тонус.

Близнаци 05.22 - 06.21

Обща прогноза

Февруари ще разшири вашите хоризонти и ще ви тласне към света на новите знания, философските разговори и чуждите култури, Близнаци. Природното ви любопитство ще бъде силно стимулирано и ще поглъщате информация от книги, филми и разговори, които ще ви дадат нова гледна точка. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще преосмислите личните си убеждения и ще изследвате различни гледни точки с гъвкавост и отворен ум.

Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви зареди със силна увереност и желание да споделите талантите си със света, като ви насърчи да бъдете по-смели и напористи. Това е време на интелектуално вълнение, в което разговорите ви ще станат по-дълбоки, а желанието ви да споделяте наученото ще бъде неудържимо. Дори едно виртуално пътешествие или изучаването на чужд език може да се окаже изключително обогатяващо.

Работа и финанси

Първите дни на месеца са подходящи за решаване на юридически въпроси и за сътрудничество с чуждестранни партньори. След 7 февруари ви очаква енергиен подем в работата, който ще ви даде шанс да укрепите авторитета си. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще впечатлите ръководството с добре представени идеи, което ще бъде сигурна стъпка нагоре по кариерната стълбица.

Не се страхувайте от предизвикателства и бъдете готови да поведете хората след себе си. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще ви донесе приятни новини и ще ви даде тласък да промените онова, което вече не ви носи удовлетворение. Периодът е отличен за започване на собствен бизнес или за въвеждане на креативни подходи в настоящата ви дейност. Ако отдавна обмисляте да смените работата си, сега е моментът да бъдете активни. Не се колебайте да се запишете на курсове, тъй като всяко ново знание ще ви бъде от полза.

Любов и връзки

До 10 февруари, докато Венера е във вашия 9-ти дом, ви очаква добър месец за романтични запознанства. Вашият месечен хороскоп предсказва, че сред обожателите ви може да има чужденци или хора с редки професии, а срещата с някой с напълно различни възгледи ще бъде истинско откритие за вас. Въпреки това, периодът ви предупреждава да не идеализирате новите си партньори и да бъдете по-реалистични.

След 11 февруари Венера се премества в дома на кариерата, което може да донесе запознанство с влиятелна и състоятелна личност. За обвързаните Близнаци е важно да проявят търпение, за да запазят хармонията. В средата на месеца са възможни дребни конфликти, но с дипломатичност и открити разговори бързо ще ги преодолеете. Една съвместна почивка в чужбина би се отразила отлично на връзката ви.

Здраве

Благодарение на силното положение на Слънцето, вашият месечен хороскоп прогнозира, че няма да имате сериозни здравословни проблеми и ще се радвате на висок енергиен запас. Въпреки това, бъдете внимателни с храненето – избягвайте вредни, мазни и солени храни, за да предотвратите проблеми с храносмилането и обостряне на хронични заболявания.

Препоръчително е да направите профилактичен преглед при гастроентеролог, за да сте спокойни. При спортни занимания съществува риск от травми, затова винаги загрявайте добре и не експериментирайте с опасни упражнения. Бъдете предпазливи и в интимната сфера, като избягвате случайни контакти. Един курс масажи ще ви се отрази отлично, ще повиши настроението ви и ще ви зареди с бодрост за целия месец.

Рак 06.22 - 07.23

Обща прогноза

Февруари ще насочи фокуса ви навътре, като засили вашата природна интуиция и ви помогне да разберете скритите мотиви на хората и ситуациите около вас. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще имате ярки сънища и силни предчувствия, които ще ви водят. Ще усетите нужда да се освободите от стари навици, обиди или токсични връзки, които ви държат в миналото.

Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще освети финансовата ви сфера, като ви подтикне да преосмислите бюджета си и да намерите по-ефективни начини за управление на парите си. Теми като споделени инвестиции, кредити и наследство също ще излязат на преден план, но ще трябва да подходите към тях с откритост и честност, тъй като те са тясно свързани с вашето усещане за сигурност. Този месец е време за дълбока емоционална работа и търсене на истинска близост в отношенията.

Работа и финанси

До 6 февруари ще имате възможност да разрешите някои финансови проблеми, да върнете стари дългове или да се консултирате с юрист по въпроси, свързани с наследство или алименти. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че трябва да сте изключително внимателни при подписване на документи и да планирате разходите си прецизно, за да избегнете кризисни ситуации.

След 6 февруари фокусът се измества към разширяване на хоризонтите чрез пътувания, обучение или сътрудничество с нови партньори. Това е отличен месец да започнете изучаването на чужд език или да се задълбочите във философия и история. Новолунието във Водолей на 17 февруари отново ще активира темата за финансите, като ви подтикне да търсите баланс и да се освободите от дългове. Интуицията ви ще е особено силна, така че се доверявайте на вътрешния си глас.

Любов и връзки

До 10 февруари, докато Венера е във вашия 8-ми дом, ще бъдете изключително привлекателни и ще търсите предимно интимна, а не духовна близост. Вашият месечен хороскоп предупреждава за възможността да започнете роман с несвободен човек или да се сблъскате с ревнив съперник. След 10 февруари, когато Венера се премести в 9-ти дом, ще имате шанс за интересни запознанства с хора от други националности или с напълно различни от вашите възгледи.

За обвързаните Раци месецът носи положителни моменти, особено в края, когато страстта и доверието ще се преплетат. Семейните двойки обаче може да преминат през криза в началото на февруари, свързана със стари грешки. За да възстановите хармонията, ще трябва да бъдете напълно честни и да преминете през изпитания на здравината на връзката.

Здраве

През февруари ще се радвате на прилив на енергия и повишена сексуалност, но не бива да губите бдителност. Вашият месечен хороскоп предупреждава за повишен риск от травми, както при спорт, така и в ежедневието. Бъдете концентрирани и спазвайте правилата за безопасност. Препоръчително е жените да посетят гинеколог и да избягват безразборни интимни контакти.

Обърнете специално внимание и на храненето, като се пазите от непознати храни, които могат да предизвикат алергии или стомашни проблеми. Приемайте медикаменти само по лекарско предписание и не се занимавайте със самолечение, за да избегнете неприятни последствия за здравето си.

Лъв 07.24 - 08.23

Обща прогноза

Февруари ще насочи цялото ви внимание към романтичните отношения, брака и най-значимите ви връзки, Лъвове. Ще усетите силен импулс да запалите отново искрата, да внесете повече страст и топлина, като правите широки жестове и превръщате партньора си в център на вселената. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ако сте свободни, сега е моментът активно да търсите половинка, която може да отговори на вашата ярка натура.

Пълнолунието във вашия знак на 2 февруари ще донесе мощна енергия за преобразяване както в личния, така и в професионалния ви живот. Ще бъдете решителни и амбициозни, готови да реализирате талантите си и да посрещнете промените, които ще засегнат дори външния ви вид. И все пак, ключово за месеца ще бъде да се научите не само да блестите, но и да давате възможност на партньора си да сияе до вас, търсейки баланс и взаимна подкрепа.

Работа и финанси

Контактите с делови партньори и колеги ще бъдат изключително успешни, затова сега е моментът да укрепите връзките си, ако са били обтегнати. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че февруари е подходящ за преговори и подписване на договори, но трябва да бъдете тактични и да не отхвърляте чуждите идеи. Месецът е благоприятен и за смяна на работата, повишаване на квалификацията или заемане на по-висока длъжност, която ще подобри финансовото ви състояние.

Ще бъдете привлечени от проекти, които изискват задълбочен анализ и работа с поверителна информация, показвайки способността си да намирате изход от сложни ситуации. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще ви подтикне да преразгледате партньорствата си, да се освободите от ненужните контакти и да се фокусирате върху тези, които имат перспектива. Бъдете позитивни и ще постигнете целите си.

Любов и връзки

В началото на месеца свободните Лъвове имат голям шанс да срещнат симпатичен партньор на най-неочаквани места – от кафенето до офиса. Вашият месечен хороскоп съветва да посещавате културни събития и места за забавление, за да увеличите шансовете си. Втората половина на февруари обаче ще бъде по-малко подходяща за романтика, тъй като може да се чувствате объркани относно желанията си, но това не изключва възможността за бурна, макар и неангажираща връзка.

За влюбените двойки първата десетдневка е хармонична и изпълнена с нежност. При семейните Лъвове, където има напрежение, ситуацията може да се изостри, особено в края на месеца, когато ревността и подозренията ще вземат връх. Ако искате да запазите брака си, намерете компромис и бъдете по-сдържани.

Здраве

Благодарение на силното положение на Слънцето, вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще имате достатъчно енергия за спорт и здравословен начин на живот. Заложете на бегови тренировки или велотренажор, но увеличавайте натоварването постепенно. В храненето си дайте предимство на немазно месо и зеленчуци и избягвайте полуфабрикатите и алкохола.

Емоционалното ви състояние трябва да остане стабилно, затова избягвайте стреса и пренапрежението, които могат да провокират нервен срив или обостряне на хронични заболявания. Контролирайте емоциите си и отделете време за медитация или психологически тренинги, за да поддържате вътрешното си равновесие и да се чувствате добре.

Дева 08.24 - 09.23

Обща прогноза

През февруари ще усетите силен прилив на енергия да се погрижите за здравето си и да въведете ред в ежедневието. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще бъдете мотивирани да направите отдавна отлаган профилактичен преглед, да пробвате нова диета или да започнете редовни тренировки. Като типичен представител на зодията, вие намирате удовлетворение в усъвършенстването и грижата за тялото, така че този период ще бъде комфортен за вас.

Освен здравето, фокусът ще падне и върху подобряване на уменията ви в домакинството – било то чрез курсове по готварство или дребни ремонти. Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви подтикне да се вслушате в интуицията си и да се освободите от ограничаващи убеждения, но ви предупреждава да пазите плановете си в тайна и да се пазите от предателства.

Работа и финанси

Месецът ще започне с потапяне в детайлите и реорганизация на работното ви място, което ще ви позволи да изградите здрава основа за бъдещи успехи. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че до 7 февруари ще се занимавате основно с анализ на данни, отчети и подобряване на вътрешните процеси. След това Меркурий се премества във вашия 7-ми дом на партньорствата, което ще измести фокуса към външната комуникация.

Очакват ви множество срещи, преговори и подписване на договори, където аналитичните ви способности ще бъдат изключително ценни. Ако имате разногласия, сега ще можете да ги разрешите чрез диалог. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще засили активността ви в професионален план, като може да донесе повишение, нова сфера на дейност или допълнителни доходи, но и повече отговорности.

Любов и връзки

Първата десетдневка на февруари не е особено благоприятна за романтика, тъй като ще оценявате хората предимно през призмата на тяхната практичност. Вашият месечен хороскоп предсказва, че е възможен служебен роман или запознанство по време на спорт или разходка с домашния любимец. Шансът да срещнете надежден партньор и да изградите стабилна връзка се увеличава значително след 10 февруари.

Може би няма да изпитате бурна страст веднага, но с времето ще оцените качествата на новия човек до вас. При семейните Деви са възможни конфликти заради битови неуредици, но през втората половина на месеца ще намерите компромис. Бъдете по-чувствителни към нуждите на партньора си, правете общи планове и не позволявайте на ревността да развали хармонията.

Здраве

Със Слънцето във вашия 6-ти дом, здравето ще бъде основен приоритет. Вашият месечен хороскоп съветва да се заемете с профилактика и да подсилите имунитета си, тъй като още в началото на месеца може да усетите неразположение. Разнообразете менюто си с повече зеленчуци, плодове, ядки и морски дарове, като избягвате преработените храни.

Не се подлагайте на строги диети, но и не прекалявайте с храната и физическите натоварвания – всичко трябва да е с мярка. Новолунието на 17 февруари е идеален момент да планирате обстоен преглед и да въведете нов, по-здравословен режим. Спазването на баланс между работа и почивка ще бъде ключово за доброто ви самочувствие през целия месец.

Везни 09.24 - 10.23

Обща прогноза

През февруари ще излъчвате специална харизма и ще бъдете в центъра на вниманието, тъй като планетите активират вашия 5-ти дом на любовта, творчеството и забавленията. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите силен импулс да внесете повече страст и игривост във връзката си чрез романтични жестове, изненади и съвместни приключения. Ще бъдете привлечени от изкуството, модата и дизайна, а социалните събития ще бъдат вашата сцена.

Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви подтикне да преразгледате приятелските си кръгове, да се освободите от токсични връзки и да се сближите духовно с важните за вас хора. Това е месец, създаден за радост, в който ще намирате удоволствие в концерти, театър и най-вече – в компанията на любимите ви хора и децата. Оставете се на вдъхновението и се наслаждавайте на всеки миг.

Работа и финанси

В началото на месеца ще се чувствате вдъхновени и ще отказвате да се занимавате с рутинни задачи, тъй като ще искате да творите и да покажете таланта си. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че лесно ще печелите симпатиите на колеги и ръководители, благодарение на своето обаяние. След 7 февруари обаче ще трябва да се заемете по-усърдно с текущите дела. Очаква ви повече работа и нови отговорности, затова се въоръжете с търпение и не се разпилявайте.

Възможни са промени в офиса, като смяна на ръководството или условията на труд, а някои от колегите ви може да напуснат. Ако искате да се сближите с някого, поканете го на кафе или на съвместна спортна дейност. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще засили творческия ви потенциал и ще ви потопи в романтични приключения, като ви даде тласък за нови проекти, които ви носят истинска радост.

Любов и връзки

Благодарение на вътрешната си лекост и очарование, свободните Везни имат огромен шанс за ново запознанство. Вашият месечен хороскоп предсказва, че всичко може да започне като небрежен флирт и да прерасне в красив роман. Новият ви партньор ще бъде не само симпатичен, но и интересен събеседник. Важно е обаче да свалите "розовите очила" и да приемете човека такъв, какъвто е.

Във втората половина на месеца ще имате по-ясна представа какво искате в личния си живот, което е стъпка към позитивни промени. Не е изключен и служебен роман. За семейните Везни месецът е прекрасен – ще решавате всички проблеми заедно с партньора си. Бъдете по-сдържани в средата на февруари, за да избегнете конфликти, но като цяло се очаква хармония и разбирателство.

Здраве

През февруари ще се радвате на добро самочувствие и висок енергиен запас, но не бива да проявявате лекомислие. Вашият месечен хороскоп съветва да се обличате топло и да вземете предпазни мерки в обществени места. Ако имате проблеми със сърцето или кръвоносните съдове, консултирайте се със специалист и приемайте поддържащи витамини.

Умерените аеробни тренировки ще ви се отразят отлично. Ограничете захарта и тестените изделия, за да избегнете проблеми с теглото и обмяната на веществата. Поддържайте баланс между работа и почивка и не позволявайте на стреса да ви завладее.

Скорпион 10.24 - 11.22

Обща прогноза

През февруари вашият дом ще се превърне във вашата крепост и свято място, където ще се чувствате най-защитени и сигурни. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще усетите силен импулс да се освободите от стари вещи, които носят негативна енергия, да направите основно почистване или дори да планирате по-сериозни промени в интериора. Вниманието ви ще бъде насочено и към най-близките членове на семейството.

Възможно е да изплуват стари семейни тайни или конфликти, а вие ще имате нужда да стигнете до истината. Ще проявите своята лоялност и ще поемете ролята на защитник. Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви накара да преразгледате контактите си и да прекратите връзки, които вече не ви носят нищо положително. Бъдете решителни и не се страхувайте да действате.

Работа и финанси

В началото на месеца ще забавите темпото в работата, тъй като ще бъдете по-фокусирани върху личния си живот и решаването на имуществени въпроси. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще трябва да намерите баланс между личните и професионалните си задължения, като си поставите ясни приоритети. Не бързайте с реализацията на големи цели, ако основата за тях не е готова.

След 7 февруари, когато Меркурий влезе в 5-ти дом, ще настъпи прекрасен период за творчески проекти. Потопете се в занимания, които ви носят морално удовлетворение, вместо да гоните само материални цели. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще постави фокус върху дома и семейството, но също така ще ви подтикне да планирате действия, свързани с недвижими имоти или дори преместване.

Любов и връзки

В първата десетдневка на февруари ще предпочетете да прекарате времето си със семейството, като домашните дела ще бъдат ваш приоритет. След 10 февруари обаче Венера се премества във вашия 5-ти дом на романтиката, което ще засили вашето обаяние и ще ви направи изключително привлекателни. Вашият месечен хороскоп предсказва, че ще бъдете отворени за флирт, случайни запознанства и безгрижно общуване.

За да срещнете нов човек, трябва да сте по-смели и да излизате по-често. Семейните Скорпиони ще изразяват любовта си по творчески начини, като организират романтични вечери или приключения. Въпреки че са възможни спорове, те само ще заздравят връзката. Отделете повече време и на децата си, за да подобрите отношенията си с тях.

Здраве

През февруари ще трябва да обръщате повече внимание на близките си, което може да се отрази на енергийните ви нива. Вашият месечен хороскоп съветва да разпределяте силите си рационално и да не се пренапрягате. Подкрепете имунитета си с народни средства или витамини.

Психологическото ви състояние също ще бъде от ключово значение – запазете спокойствие при стрес и контролирайте емоциите си, за да избегнете обостряне на хронични заболявания. Посещението на психотерапевт или заниманията с духовни практики ще ви се отразят добре. Водете активен начин на живот с утринна гимнастика и разходки в парка, за да поддържате добър тонус и настроение.

Стрелец 11.23 - 12.21

Обща прогноза

Февруари ще бъде изключително динамичен и социално активен период за вас, Стрелци, като ще насочи вниманието ви към обмяна на идеи, обучение и разширяване на хоризонтите. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще бъдете по-любознателни и ще търсите нова информация от всякакви източници, като ще искате да я споделяте активно, особено в социалните мрежи.

Ентусиазмът ви в общуването ще бъде заразителен, но внимавайте да не ставате твърде бестактни. Месецът ще активира и любовта ви към движението, като кратки пътувания и разходки ще ви носят вдъхновение. Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви накара да преосмислите убежденията си и може да донесе развръзка във връзките с чуждестранни партньори или дори романс по време на пътуване.

Работа и финанси

В началото на месеца ще бъдете изключително активни, като ще се занимавате с преговори, ще подписвате документи и ще осъществявате многобройни пътувания из града. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че след 7 февруари, когато Меркурий се премести във вашия 4-ти дом, фокусът ще се измести към основите на вашата кариера. Ще анализирате какво ви носи стабилност и ще планирате стратегически бъдещето си. Ако работите от вкъщи, ще имате възможност да подобрите работната си среда.

Семейните разговори може да повлияят на професионалните ви решения, но не забравяйте да поставяте ясни граници между личния живот и работата. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще ви донесе приятни новини и ще ви потопи в свят на комуникация, преговори и пътувания, което може да доведе до подписване на изгоден договор.

Любов и връзки

Личният ви живот ще заблести с нови цветове, особено за свободните Стрелци. Вашият месечен хороскоп предсказва, че комуникативността и инициативата ви ще бъдат ключови за успеха, особено до 10 февруари. Покажете чувствата си и не се страхувайте да направите първата крачка. След 10 февруари, когато Венера влезе в 4-ти дом, ще търсите повече емоционална сигурност и стабилност. Това е добър период да запознаете любимия човек с родителите си или да заживеете заедно.

Семейните представители на знака ще се радват на хармония, но ще имат нужда от повече разнообразие. Организирайте нещо вълнуващо за партньора си и не забравяйте да общувате "по душа", за да избегнете конфликти. Доверието и откровените разговори ще бъдат основата на щастливата ви връзка.

Здраве

През февруари ще се радвате на добро самочувствие и висок енергиен запас, но не бива да проявявате лекомислие. Вашият месечен хороскоп съветва да не пренебрегвате първите симптоми на настинка и да вземете превантивни мерки, тъй като рискът от грип е повишен. Обличайте се топло, избягвайте течение и обърнете специално внимание на гърлото и белите дробове.

Прекомерната консумация на сладки и тестени изделия може да доведе до увеличаване на теглото, затова се придържайте към балансирано хранене. Аеробните натоварвания и плуването ще ви помогнат да поддържате добър тонус и настроение през целия месец.

Козирог 12.22 - 01.20

Обща прогноза

През февруари вашата самооценка ще бъде тясно свързана с усещането ви за собствена стойност и способността ви да си осигурите финансова стабилност. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще бъдете фокусирани върху разумното инвестиране и създаването на "финансова възглавница". Домът ви ще се превърне в обект на специално внимание – ще искате да въведете ред, да се отървете от ненужни вещи и да направите обмислени покупки, които допринасят за вашия комфорт.

Ще се стремите към дисциплина в личните си разходи и организацията на домакинството, което ще ви носи усещане за контрол и спокойствие. Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще извади на повърхността въпроси, свързани с кредити и финансови операции, като ще ви даде възможност да ги разрешите и да намалите напрежението. Може да получите допълнителен доход, ако бъдете активни.

Работа и финанси

През февруари стилът ви на общуване в работата ще бъде изключително ясен, логичен и целенасочен. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че ще се стремите към максимална ефективност и ще блеснете в задачи, които изискват точност и краткост, като писане на отчети, презентации или делови писма. Срещите и преговорите ще бъдат много продуктивни, тъй като ще можете да донесете своята гледна точка по най-добрия начин.

Бъдете отворени за нови идеи и се адаптирайте към промените. Възможно е да имате многобройни кратки пътувания из града или дори да смените работата си с такава, която е в непосредствена близост до дома ви. Новолунието във Водолей на 17 февруари отново ще насочи мислите ви към финансите, като ви насърчи да намерите нови подходи към търговските въпроси, за да увеличите доходите си.

Любов и връзки

През февруари ви очакват приятни запознанства, като е възможно да изпитате симпатия към нов човек и да започнете емоционална връзка. Вашият месечен хороскоп предсказва, че имате шанс да срещнете някой заможен, влиятелен и практичен. След 10 февруари трябва да бъдете по-отворени, да приемате покани и да общувате активно, като не пренебрегвате и социалните мрежи.

За обвързаните Козирози звездите обещават стабилни и хармонични отношения. Ще изпитвате по-силно желание за физическа близост и тактилни контакти, което ще укрепи увереността ви. В разговорите с партньора често ще засягате финансови теми, но е важно да бъдете тактични. В средата на месеца общуването ви ще стане по-леко и ще избегнете сериозни конфликти.

Здраве

През февруари няма да имате сериозни здравословни проблеми, но е важно да не се пренапрягате и да се храните правилно. Вашият месечен хороскоп съветва да прекарвате повече време на открито и да си почивате пълноценно. Посещението на басейн или спа център, както и ски разходките, ще ви се отразят отлично.

Включете в менюто си повече млечни продукти, пресни плодове и зеленчуци, като избягвате алкохола и тежките храни. Физическите натоварвания трябва да бъдат умерени, съобразени с вашето самочувствие. Може да се консултирате с физиотерапевт за подходяща лечебна физкултура, ако е необходимо.

Водолей 01.21 - 02.19

Обща прогноза

През февруари ще бъдете по-решителни в демонстрацията на своите уникални идеи и ще се стремите да изразите своята индивидуалност. Вашият месечен хороскоп подчертава, че ще искате да експериментирате с външния си вид, за да може той по-добре да отразява вътрешния ви свят. Очаквайте нова прическа, смел стил на обличане или ярък аксесоар, който ще ви отличи от тълпата. Ще бъдете по-смели и ще правите това, което искате, независимо от мнението на околните.

Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще насочи вниманието ви към отношенията с хората, като ще ви даде ясна представа за някои скрити досега моменти. Новолунието във вашия знак на 17 февруари ще бъде съдбоносно и ще ви донесе много ярки събития, промени и възможности, но трябва да бъдете оптимистични и да канализирате енергията си в правилната посока.

Работа и финанси

В началото на месеца, ако положите усилия и използвате опита си, ще постигнете набелязаните цели. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че интелектуалните ви способности и ораторски талант ще ви помогнат да укрепите авторитета си, но внимавайте да не бъдете твърде амбициозни. След 7 февруари, когато Меркурий влезе във вашия 2-ри дом, ще се съсредоточите върху финансите.

Ще генерирате нестандартни идеи за увеличаване на доходите си и ще бъдете ефективни в съставянето на бюджет. Преговорите за заплата или цени на услуги ще бъдат успешни. Новолунието на 17-и ще ви донесе успехи в кариерата, финансите и творчеството, като ви даде сили и възможности за промяна. Не се страхувайте да се възползвате от шансовете, които съдбата ви предоставя.

Любов и връзки

До 10 февруари Венера е във вашия знак, което прави първата десетдневка идеална за промяна във външния вид и за нови запознанства. Вашият месечен хороскоп съветва да бъдете по-отворени и да прекарвате повече време на людни места, за да увеличите шансовете си да срещнете някого. Венера ще засили вашата привлекателност и имате шанс да срещнете интересен човек, който на пръв поглед може да ви се стори пресметлив.

Във втората и третата десетдневка ще започнете да търсите по-надеждни и практични партньори. За обвързаните Водолеи месецът обещава стабилност, но трябва да внимавате с егоизма и да отчитате нуждите на партньора си. В края на месеца ще ви бъде по-лесно да общувате с близките си и да решавате домакински и финансови въпроси.

Здраве

За родените през февруари е възможно да усетят спад на силите и апатия, но след рождения си ден ще се почувстват по-добре. Вашият месечен хороскоп съветва да обърнете внимание на психологическото си здраве, да не се преуморявате и да се борите със стреса. Подкрепете имунитета си и при нужда се консултирайте с лекар.

Водете активен начин на живот, но разпределяйте енергията си разумно. Утринната гимнастика и разходките ще ви помогнат да влезете в ритъм. Месецът е подходящ и за започване на диета, но само след консултация със специалист, който да ви даде правилните насоки.

Риби 02.20 - 03.20

Обща прогноза

През първите две седмици на февруари ще усетите непреодолима нужда от уединение и почивка. Вашият месечен хороскоп подчертава, че шумните компании и суетата ще ви носят дискомфорт, а жизнената ви енергия ще бъде по-ниска. Това е естествен процес на презареждане преди рождения ви ден, затова си позволете повече сън и спокойствие. Периодът е подходящ да се освободите от стари обиди и връзки, които са се изчерпали, и да се вгледате навътре в себе си.

Пълнолунието в Лъв на 2 февруари ще ви даде сили да се справите с натрупаните домашни и работни задачи, като е възможно да получите новини за нова работа или промени в настоящата. Вашата състрадателна природа ще привлича хора в нужда, но е важно да поставяте здрави граници, за да не се превърнете в жертва.

Работа и финанси

Началото на февруари е време за почивка, а не за големи проекти или смяна на работата. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че активността ви ще бъде ниска, затова е по-добре да се заемете с недовършени задачи. Пазете идеите си в тайна, за да не си навлечете завистници. След 7 февруари, когато Меркурий влезе във вашия знак, ще настъпи промяна.

Ще станете по-комуникативни, умът ви ще работи по-бързо, а способността ви да формулирате мислите си ще се засили. Това е отличен период за усвояване на нови умения, разширяване на деловите контакти и професионален растеж. Новолунието във Водолей на 17 февруари ще ви накара да преоцените миналото, но не забравяйте да се вслушвате в интуицията си, която ще ви помогне да намерите отговори на важни въпроси.

Любов и връзки

В първата десетдневка на месеца, докато Венера е във вашия 12-ти дом, ще трябва да бъдете търпеливи в любовта. Вашият месечен хороскоп предупреждава, че може да разберете погрешно човек, който ви харесва, или да започнете таен роман. След 10 февруари Венера влиза във вашия знак, но това може да ви направи по-взискателни към противоположния пол и да гледате скептично на нови или стари познанства.

За обвързаните Риби месецът носи известни предизвикателства. Вашата мечтателност и откъснатост от реалността може да подразнят партньора ви и да предизвикат конфликти. Бъдете по-открити и не се затваряйте в себе си. След средата на месеца отношенията ви ще се подобрят, но ще трябва да проявявате повече отстъпчивост и да търсите компромиси, за да избегнете сериозни разногласия.

Здраве

През по-голямата част от месеца Слънцето ще бъде във вашия 12-ти дом, което изисква повишено внимание към здравето. Вашият месечен хороскоп прогнозира, че може да сте податливи на хронична умора и апатия. Не се пренапрягайте и работете в по-лек режим. Душевното равновесие ще бъде ключово за доброто ви самочувствие, затова при нужда потърсете професионална помощ.

Намалете физическите натоварвания и заменете интензивните тренировки с активни разходки, йога или дихателни упражнения. Те ще ви помогнат да запазите формата си, без да се чувствате преуморени, и ще допринесат за вашето емоционално възстановяване.