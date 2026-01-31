Магнитни бури през ФЕВРУАРИ 2026 г. по дни и часове

Слънчевите изригвания провокират появата на магнитни бури на Земята, които имат негативно влияние върху здравето на метеочувствителните хора. Особено тежко този период се понася от хора, които страдат от сърдечно‑съдови заболявания, вегетативно‑съдова дистония, както и от тези с наднормено тегло.

Според предварителните изчисления, подготвени от представители на Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, февруари ще се окаже относително спокоен месе. С приближаването на датата прогнозата обаче става по-точна, затова учените препоръчват да проверявате редовно ежедневните прогнози.

Неблагоприятни дни

Учените прогнозират осем дни, в които геомагнитният индекс Кр ще се намира в оранжевата зона. Ако достигне четири бала, на Земята ще започнат слаби смущения. Също така на тези дати са възможни магнитни бури от клас G1 или по-висок. Това са 5, 9, 10, 13, 14, 15 и 25 февруари. През останалите 20 дни на февруари се очаква геомагнитно спокойствие.

Макар България да не попада в зоната на най-силните ефекти , през февруари 2026-а в страната ще се усещат косвени влияния, особено при по-силни и продължителни бури като тези в средата на месеца.

Февруари 2026 попада в периода на повишена слънчева активност,тъй като е в пика на 25‑ия слънчев цикъл, а това означава:

повече слънчеви изригвания

по-чести коронални изхвърляния на маса (CME)

по-силни взаимодействия между слънчевия вятър и магнитосферата на Земята

Защо е важно да се знаят опасните дати на магнитните бури

Пренебрегването на магнитните бури може да доведе до обостряне на хронични заболявания, влошаване на здравето и дори до извънредни ситуации поради загуба на концентрация.

За здравите хора бурите могат да бъдат и стрес, който се натрупва незабелязано, но след това се проявява под формата на понижен имунитет и енергия.

Календарът на магнитните бури ви помага да планирате по-добре важни дела, пътувания, спортни дейности и просто да избягвате ненужни рискове. През тези дни трябва да бъдете особено внимателни как се чувствате и да сведете до минимум стреса.

Учените отбелязват, че дългосрочните прогнози могат да претърпят промяна поради внезапни слънчеви изригвания, затова е важно да следите за актуализации в специализираните сайтове.

Календар на магнитните бури през м. Февруари 2026 г. до дати и часове по EEST:

Дата 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 1.фев 2 2 2 2 2 2 2 2 2.фев 2 2 2 2 2 2 2 2 3.фев 2 2 2 2 2 2 2 4 4.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 5.фев 4 4 4 4 4 4 4 3 6.фев 3 3 3 3 3 3 3 3 7.фев 3 3 3 3 3 3 3 3 8.фев 3 3 3 3 3 3 3 3 9.фев 3 3 3 3 3 3 3 3 10.фев 3 3 3 3 3 3 3 3 11.фев 3 3 3 3 3 3 3 2 12.фев 2 2 2 2 2 2 2 4 13.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 14.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 15.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 16.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 17.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 18.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 19.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 20.фев 4 4 4 4 4 4 4 4 21.фев 4 4 4 4 4 4 4 2 22.фев 2 2 2 2 2 2 2 2 23.фев 2 2 2 2 2 2 2 3 24.фев 3 3 3 3 3 3 3 4 25.фев 4 4 4 4 4 4 4 3 26.фев 3 3 3 3 3 3 3 3 27.фев 3 3 3 3 3 3 3 1 28.фев 1 1 1 1 1 1 1 1

Индекс на нивата на геомагнитната активност:​

Интензитетът на магнитната буря е важен параметър, който може да варира от незначителен до много силен. За да се оцени нейният мащаб, се използват специални скали – петстепенната (индекс G) и осемстепенната (K-индекс).

K-индексът отразява колебанията в земното магнитно поле, измервани от обсерватории по света. Стойностите му са между 0 и 9, където 0 означава пълно спокойствие, а 9 – изключително мощна буря, способна да наруши работата на електронни и комуникационни системи.

Този индекс е полезен не само за учени и метеоролози, но и за чувствителни хора, които могат да планират деня си според геомагнитната активност. Освен това той се използва за прогнозиране на възможни проблеми в работата на сателити, радиовръзки, енергийни мрежи, а също и в авиацията и навигацията, където магнитните смущения могат да повлияят на точността на уредите.

Проследяването на К-индекса помага да се разберат по-добре циклите на слънчевата активност и тяхното въздействие върху Земята, което е от значение за науките като астрофизика и геомагнетизъм.

1 – Без значими смущения

2 – Незначителни смущения

3 – Слаба буря

4 – Лека буря

5 – Умерена буря

6 – Силна буря

7 – Много силна буря

8 – Екстремна буря

Какво е геомагнитна буря?

Магнитната буря е временно смущение в магнитното поле на Земята. Тя възниква поради изригвания на Слънцето и свързаните с тях явления.

На Слънцето понякога се случват мощни изхвърляния на плазма и магнитни полета. Те се наричат междупланетни изхвърляния на коронална маса. Съществуват и специфични области на границата между потоците на слънчевия вятър с различна скорост, които също могат да повлияят на Земята. Когато тези структури достигнат нашата планета, те взаимодействат с нейното магнитно поле и се случва следното:

· Нарастването на налягането на слънчевия вятър свива магнитното поле на Земята.

· Магнитното поле на слънчевия вятър се сблъсква с магнитното поле на Земята и му предава допълнителна енергия.

· В резултат на това в магнитното поле на Земята се засилва движението на плазмата и се увеличава електричеството.

· Заради това могат да възникнат различни проблеми с радиовръзките и навигацията; с токове, които могат да нарушат работата на електрическите мрежи; и полярни сияния, които могат да се видят дори на по-ниски географски ширини.

Честотата на магнитните бури зависи от цикъла на слънчевата активност: когато на Слънцето има много петна и изригвания, бурите се случват по-често.

Как магнитите бури влияят върху хората?

Не всеки е еднакво чувствителен към магнитни бури, но някои симптоми са често срещани:

· Главоболие

· Виене на свят

· Мигрена

· Гадене

· Повишаване или понижаване на кръвното налягане

· Обща слабост

· Сънливост

· Нарушение на съня

· Бърза умора

· Нарушена концентрация и производителност

· Раздразнителност

· Апатия

· Повишена емоционалност

· Остра реакция на различни ситуации

· Агресия

· Промени в настроението

· Обостряне на хронични заболявания

· Влошаване на концентрацията

· Особено уязвими са хората със сърдечно-съдови заболявания, метеочувствителните хора, бременните жени и децата.

За да се сведе до минимум въздействието на магнитните бури, лекарите съветват:

· Спете достатъчно – поне 7-9 часа на ден

· Пийте повече чиста вода – това помага за поддържане на нормално кръвообращение

· Хранете се нормално, добавете витамини и минерали към диетата си чрез повече зеленчуци и плодове

· Намалете количеството кафе и кофеинови напитки, не злоупотребявайте с енергийни напитки

· Струва си да се откажете от алкохола и нездравословната храна, която натоварва тялото

· Избягвайте стреса – не планирайте важни неща в опасни дни

· Не влизайте в конфликти, избягвайте спорове

· Намалете времето, прекарано в използване на джаджи – електрониката натоварва още повече нервната система по време на геомагнитна буря

· Избягвайте тежък физически труд и психически стрес

· Проветрявайте добре стаята и прекарвайте повече време на открито

· Следете кръвното си налягане и приемайте лекарствата, предписани от Вашия лекар