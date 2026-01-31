  • Instagram
Милионерът Гущеров-старши се сдобрил с Християн след развода му със Светлана
Бившият депутат Добромир Гущеров се е върнал в България от Виена, където живее от години, за да нагледа имотите си и най-вече – да се срещне със сина си Християн. Това пише "България днес".

Срещата идва след окончателния развод на Християн с плеймейтката Светлана Василева – събитие, което отново отвори стари семейни рани.

Отношенията между баща и син дълго време бяха прекъснати именно заради брака на Християн с плеймейтката, която към днешна дата демонстрира, че е щастлива в обятията на новото си гадже.

Докато двамата бяха заедно, Добромир Гущеров категорично отказваше контакт със снаха си, което доведе и до отчуждение със сина му. Междувременно Християн стана баща на четири деца, но дядо Добромир е виждал само първото – Анелия-Добромира.

Светлана Василева неведнъж е отправяла публични обвинения към свекър си. "Какъв дядо е, нищо не е купил на четирите деца, а носят неговата кръв", заявяваше тя, като не криеше разочарованието си от пълната дистанция.

