Димитър Кисимов е шампион на двойки в Австралия

Българинът Димитър Кисимов стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният софиянец и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4. Двубоят продължи 64 минути.

В първия сет пробив за 3:1 беше достатъчен на Кисимов и Дойг да го спечелят.



В следващата част от 2:4 те започнаха серия от четири поредни гейма, която ги отведе до титлата в Мелбърн.

За българския талант участието в Мелбърн е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите.