  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +6
Пловдив: +6 / +7
Варна: +0 / +4
Сандански: +7 / +10
Русе: +1 / +3
Добрич: -3 / +2
Видин: +2 / +5
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +3 / +5

Димитър Кисимов е шампион на двойки в Австралия

  • Сподели в:
  • Viber
Димитър Кисимов е шампион на двойки в Австралия

Кисимов (вляво) и Дойг с купата. Снимка: Australian Open
A A+ A++ A

Българинът Димитър Кисимов стана шампион на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

17-годишният софиянец и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4. Двубоят продължи 64 минути.

В първия сет пробив за 3:1 беше достатъчен на Кисимов и Дойг да го спечелят.

В следващата част от 2:4 те започнаха серия от четири поредни гейма, която ги отведе до титлата в Мелбърн.

За българския талант участието в Мелбърн е дебют в турнирите от Големия шлем при юношите.

#тенис

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Спорт
Последно от Спорт

Всички новини от Спорт »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?