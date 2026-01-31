Reuters: САЩ бавят $250 млн. енергийна помощ за Украйна заради опасения от корупция и злоупотреби

Американски и европейски представители изразяват нарастващо безпокойство, тъй като стотици милиони долари американска енергийна помощ, обещани на Украйна, остават неотпуснати, въпреки че суровата зима поставя изтощената от войната електроенергийна система на страната на ръба на колапс, съобщиха няколко източника, запознати със случая.

Средствата е трябвало да помогнат на Украйна да внася втечнен природен газ и да възстанови енергийна инфраструктура, повредена от руски удари, посочват източниците, сред които американски и украински служители. По времето на администрацията на бившия президент Джо Байдън Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID) е уведомила Конгреса за намерението си да отпусне поне част от сумите.

След като в първите седмици на управлението на Доналд Тръмп USAID на практика бе закрита, част от средствата са попаднали в т.нар. „бюрократичен вакуум“, твърдят източниците.

Според тях в администрацията има разногласия кой да управлява помощта - Държавният департамент, който контролира остатъчните функции на USAID, или Корпорацията за финансиране на развитието (Development Finance Corporation) - федерална агенция, която се очаква да има ключова роля във възстановяването на Украйна.

История на забавяния

Администрацията на Тръмп и преди е спирала или отлагала помощ за Украйна. Военните доставки неколкократно са били временно замразявани, понякога с цел оказване на натиск по време на мирните преговори между Москва и Киев.

Този път обаче забавянето на енергийната помощ изглежда се дължи на административно объркване и вътрешни спорове, а не на политически натиск, твърдят двама от източниците.

Все пак блокираните средства – оценявани на около 250 млн. долара – предизвикват сериозно недоволство. Междувременно руските удари по електроцентрали и тръбопроводи оставят милиони украинци изложени на екстремния зимен студ.

Помощници в Конгреса вече са запознати със ситуацията и търсят допълнителна информация. Украинските власти също знаят за проблема, но се опасяват, че повдигането му може да доведе до дипломатически последици, тъй като Тръмп понякога реагира хладно на молбите на Киев за подкрепа.

Говорителката на украинското посолство във Вашингтон Халина Юсипюк заяви, че двете страни работят ежедневно за укрепване на стабилността на украинската енергийна система.

От Корпорацията за финансиране на развитието посочиха, че агенцията „работи в тясно сътрудничество с всички партньори, за да подкрепи възстановяването на Украйна“.

Белият дом, позовавайки се на доклад на инспектора на USAID, намекна, че в миналото част от енергийната помощ е била злоупотребявана поради липса на контрол, корупция и кражби.

Украйна в дълбок студ

Мащабните промени във федералната администрация при управлението на Тръмп затрудняват разпределянето на помощите. Ликвидирането на USAID е създало объркване кога и как средствата да бъдат отпуснати, посочват източници.

Освен това Съветът за национална сигурност, който по-рано координираше подобни спорове между институциите, е значително съкратен.

Жителите на големите украински градове, включително Киев, се сблъскват с прекъсвания на тока за часове или дни и с липса на отопление, като температурите в домовете падат до около 7°C. Има и проблеми с водоснабдяването.

Генератори бучат почти непрекъснато по улиците, които вечер потъват в тъмнина. Очаква се нощните температури в Киев да паднат до около минус 24°C през следващата седмица.

Украински официални лица са уведомили чуждестранни дипломати, че всички големи енергийни мощности в страната са „повредени или разрушени“. Необходими са около 675 милиона евро за спешни енергийни нужди, за които все още няма финансиране.

„Подготвят се за това хората по горните етажи на жилищните блокове да замръзват до смърт“, заяви Микола Мурски, директор „Застъпничество“ в неправителствената организация Razom. „Готвят се да изнасят телата. Изключително мрачно е.“

Източник: "Ройтерс"

