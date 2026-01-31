Явор Милушев: Двамата властелини на всичката власт опростачиха цялата нация

"От дъното се излиза единствено и само с две неща - любов към родината и любов към ближния. Всичко това създава онази симбиоза, която и най-лошият човек не може да преодолее".

Това заяви пред БНР емблематичният за българското кино актьор Явор Милушев, който навърши 78 години.

"Дали поредните избори ще прогонят злото - мисля, че отговорът на този въпрос е ясен. Президентът обаче даде друг отговор - даде оставка и застана против олигархията и корупцията. Единствено радетелите на корупцията - двамата властелини на всичката власт, не се юрнаха да го ухажват и кроят планове за изборите. Нито ми е приятел президентът, нито съм от партия, но не може така да се отнасяш към този, който ръководи държавата. Това е смешно. Това е жалко. Преживял съм такива събития, но за съжаление сега сме на дъното", смята той.

Хъшовете са много тъжно изстрадана романтика за свобода, подчерта актьорът и добави мнението си, че днес ние живеем като хъшове:

"Аутсайдери в собствената си родина. Време е като хъшовете да поставим изгубена Станка".

"Сега двамата властелини на всичката власт опростачиха цялата нация", каза Явор Милушев в интервю за предаването "Преди всички" и коментира:

"Защото някой се остави те да упражняват властта. Те завзеха цялата власт. Съдебната система е ужас. Това пречи на развитието. Докато съдебната система не е прочистена, никакво развитие не може да има, защото няма справедливост, няма правоприлагане".

По думите му в последно време гласуват само едни и същи. Губи им се електоратът, смята той.

"Тези двама са вплели мрежата си във всички посоки. Това са пари, това са работни места, това са ангажименти за бъдещето на децата, това е, ако щете, и пенсия. Всичко това е свързано. Те са се превърнали в съвременни роби - хората. Кой ги превърна в това? Аз ли, вие ли, кой? Тези двамата. С каквото и да е, важното е, че те си ширят. Няма морал, няма чест, няма смисъл. Техният смисъл е само какво може да откраднат. Моят смисъл е как да живеят другите", заяви Милушев. И продължи с коментара си:

"Техните логики за що е то демокрация са като логиките в работническо дело за светлото бъдеще. Затова нямаме справедливост. Произнасят логики за държавност, но нехаят за държава. А народното ежедневие е вечност. С техните логики кисело мляко не се купува. Корупцията е като солената вода - колкото повече пият, толкова по-голяма става корупционната жажда. По-сребролюбиви са от Юда - поделят си жаждата, животът пресъхва и не е свещен".

Ако така продължават логиките, ще тъпчем на място в мираж за нови ценности и реалности, отбеляза актьорът.

"Времето е бременно. Двамата властелини тайно договарят раждането на зависими с акъл на клетъчно ниво, прераждат себе си в нов абсолют с нова премяна, ама пак в тия, но ще дойде ден поривите в душите доведат промяна".

По думите му с единомислие в душите протестиращите млади хора свалиха властта. Самият факт, че младите събудиха душите на цяла България говори за съзнание и за морал, категоричен бе още големият актьор и ги поздрави:

"Поздрави на младите хора. Аз се гордея с тях".