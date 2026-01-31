Истински ли е черният хляб, който купуваме? Как да познаем това

Ядем "черен" хляб, който е по-скъп, за да се храним здравословно. Но под прикритието на здравословна храна ни продават продукти, които са далече от това, за което се представят.

Пием плодови сокове, които нямат нито грам плодове в тях, ядем неща, при които няма връзка между написаното на етикета и това, което го има в продукта, а сега това се случва дори и с хляба.

След потапянето на боядисания черен хляб във вода, той побелява

Сръбски журналисти купили хляб от един от най-продаваните видове черен хляб в Сърбия. И решили да информират гражданите да внимават какво купуват.

Именно те направили експеримент с филийки от популярния черен хляб, като го сложили в купа със студена вода и само за две минути хлябът побелял - което е доказателство, че това не е черен хляб, а за обикновен бял хляб боядисан с изкуствени оцветители.

На етикета на производителя не пише, че продуктът съдържа изкуствени оцветители, но това е очевидно, тъй като хлябът дори и след накисване във водата би трябвало да остане черен.

Освен, че се мамят купувачите, това е и сериозно обезпокоително, защото може да е вредно за здравето на хората.

Представете си някой да е алергичен към изкуствени оцветители в храните, си купува "здравословен" черен хляб, да получи алергия и да не знае от какво?

Да не говорим, че изкуствените оцветители могат да повишат нивото на кръвната захар, а това е опасно за диабетици, на които им се препоръчва консумация на черен хляб. Те купуват черен хляб и въпреки това захарта отново се покачва.

Според експерти истински черен хляб или брашно, от което да се прави, е много рядко да се намери.

Факт е, че производството на този тип брашно у нас е много малко, но как тогава магазините са пълни с черен хляб?

На всички етикети трябва задължително и без изключения трябва да пише какво точно съдържа хлябът, какви добавки, да се указва, ако има изкуствени оцветители, защото има хора, които са алергични.

Инспекциите би трябвало да се по-активни.

Потопете парче черен хляб в студена вода, ако е боядисан, веднага ще стане бял, съветват от е-здравей.