  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +6
Пловдив: +6 / +7
Варна: +0 / +4
Сандански: +7 / +10
Русе: +1 / +3
Добрич: -3 / +2
Видин: +2 / +5
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +3 / +5

Борисов пред фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден партньор в ЕС и НАТО

  • Сподели в:
  • Viber
Борисов пред фон дер Лайен: България и ГЕРБ са надежден партньор в ЕС и НАТО
A A+ A++ A

"България и ГЕРБ са надежден и предвидим партньор в Европейския съюз и НАТО. В това уверих председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на разговор в рамките на Срещата на върха на ЕНП в Загреб". Това написа лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Facebook.

"Страната ни винаги е работила за повишаването на конкурентоспособността на Европа и нейната сигурност. В този контекст информирах председателя на ЕК за процеса по изграждането на стратегическия военно-промишлен завод между "Райнметал” и България на територията на страната ни. В него ще бъдат разкрити над 1000 нови работни места, а в производството ще си дадат среща германското ноухау и традициите и стандартите на българската военна индустрия", допълни лидерът на ГЕРБ.

Бойко Борисов участва в Срещата на върха на Европейската народна партия (ЕНП), който се провежда в Загреб (Хърватия), съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Лидерът на ГЕРБ разговаря в петък с председателя на Европейската народна партия Мнфред Вебер. В разговора Борисов подкрепи позицията на ЕНП, че ЕС трябва спешно да изгради реални европейски отбранителни способности до 2030 г., в тясно сътрудничество с НАТО.

#Бойко Борисов #Урсула фон дер Лайен #ЕНП #ЕК #ЕС #ЕС и НАТО #НАТО

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Брюксел
Последно от Брюксел

Всички новини от Брюксел »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?