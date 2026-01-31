  • Instagram
Близки на загинали при катастрофи блокират пътя София - Плевен

Сдружение "Ангели на пътя"
Протест и блокиране на главен път София - Плевен при село Телиш за два часа организират близки на загинали и пострадали от катастрофи у нас.

Хората настояват за адекватни действия н Протестът е обявен за 12 часа на отбивката за село Телиш.

В този участък загина 12-годишната Сияна Попова, а преди дни и лекарят-анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.

Днес в Червен бряг в негова памет е обявен ден на траур .Всички национални и общински знамена в общината ще бъдат свалени наполовина.

Бащата на Сияна, Николай Попов обяви в интервю за БНР пред Лъчезар Вълев в предаването "Нещо повече" , че днес от 12 до 14 часа ще бъде блокиран пътя край Телиш, там където беше убита Сияна, а на 28 януари загина и д-р Костадинов.

