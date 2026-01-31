Близки на загинали при катастрофи блокират пътя София - Плевен
Протест и блокиране на главен път София - Плевен при село Телиш за два часа организират близки на загинали и пострадали от катастрофи у нас.
Хората настояват за адекватни действия н Протестът е обявен за 12 часа на отбивката за село Телиш.
В този участък загина 12-годишната Сияна Попова, а преди дни и лекарят-анестезиолог и бивш кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов.
Днес в Червен бряг в негова памет е обявен ден на траур .Всички национални и общински знамена в общината ще бъдат свалени наполовина.
Бащата на Сияна, Николай Попов обяви в интервю за БНР пред Лъчезар Вълев в предаването "Нещо повече" , че днес от 12 до 14 часа ще бъде блокиран пътя край Телиш, там където беше убита Сияна, а на 28 януари загина и д-р Костадинов.
