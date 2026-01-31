  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +4 / +6
Пловдив: +6 / +7
Варна: +0 / +4
Сандански: +7 / +10
Русе: +1 / +3
Добрич: -3 / +2
Видин: +2 / +5
Плевен: +2 / +4
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: +0 / +1
Кюстендил: +4 / +7
Стара Загора: +3 / +5

Деян Енев представи нов сборник с разкази

  • Сподели в:
  • Viber
Деян Енев представи нов сборник с разкази

Уикипедия
A A+ A++ A

Известният ни разказвач представи новата си книга "Тъгувам за Киото" в Книжен център "Гринуич". Вечерта премина под формата на разговор с поета Иван Ланджев. Актьорът Руси Чанев прочете разказ от сборника, а проф. Калин Янакиев в изказването си нарече разказите "репортажи на ангелите".

Президентът Петър Стоянов също разказа защо харесва творчеството на писателя, а публиката се нареди на дълга опашка за автографи.

В един свой текст проф. Светлозар Игов посочва: "Още в първите си книги от края на 80-те и началото на 90-те години Деян Енев успя да създаде впечатляващи творби и всяка нова книга го утвърждаваше като майстор на късия разказ. Забележително е единодушието, с което го приеха и читатели, и критика, колеги от всички поколения и критици от различни направления, у нас и в чужбина." И продължава: "Всички разкази на Деян Енев могат да се четат като отделни, напълно самостоятелни творби (...) Но тези разкази могат да бъдат четени и като мозайка от творби, създаващи един цялостен художествен свят, сътворен от писателя Деян Енев."

#Деян Енев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Култура
Последно от Култура

Всички новини от Култура »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?