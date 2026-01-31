Деян Енев представи нов сборник с разкази

Известният ни разказвач представи новата си книга "Тъгувам за Киото" в Книжен център "Гринуич". Вечерта премина под формата на разговор с поета Иван Ланджев. Актьорът Руси Чанев прочете разказ от сборника, а проф. Калин Янакиев в изказването си нарече разказите "репортажи на ангелите".

Президентът Петър Стоянов също разказа защо харесва творчеството на писателя, а публиката се нареди на дълга опашка за автографи.

В един свой текст проф. Светлозар Игов посочва: "Още в първите си книги от края на 80-те и началото на 90-те години Деян Енев успя да създаде впечатляващи творби и всяка нова книга го утвърждаваше като майстор на късия разказ. Забележително е единодушието, с което го приеха и читатели, и критика, колеги от всички поколения и критици от различни направления, у нас и в чужбина." И продължава: "Всички разкази на Деян Енев могат да се четат като отделни, напълно самостоятелни творби (...) Но тези разкази могат да бъдат четени и като мозайка от творби, създаващи един цялостен художествен свят, сътворен от писателя Деян Енев."