Нови такси за услуги, свързани с поземлената собственост

25 евро струва вече документът за установяването на промяна в начина на трайно ползване на земята, а срещу 10 евро може да се получи препис от решение на поземлената комисия - това са част от новите тарифи за поземлените такси, които влизат със задна дата.

Услугите по поземлена собственост вече се таксуват по нова тарифа, съобразена с преминаването към еврото. За изготвяне на скица на имот например се заплаща такса от 2 евро и 5 цента, заверката на издадена скица пък струва 51 евроцента. За издаване на удостоверения за характеристиките на имотите, необходими за определяне на данъчната им оценка, таксата е 2 евро и 5 цента.

Установяването на промяна в начина на трайно ползване струва 25 евро,15 евро е издаването на удостоверение за реституционни претенции , а удостоверение за идентичност на имот - 2 евро и 56 цента . За съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти, засягащи имоти на повече от един собственик, се събира такса от 51 евроцента за всеки имот.

Новите тарифи са приети от Министерски съвет ,за да може размерът на таксите да е в съответствие със Закона за еврото. Тарифите вече са публикувани в Държавен вестник и влизат в сила със задна дата от 1 януари тази година.