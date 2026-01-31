БСП се събира на ключов пленум с два важни въпроса

СП се събира на ключов пленум на Националния съвет днес на фона на дълбоко вътрешнопартийно напрежение и два въпроса с потенциал да предизвикат тежки последици - ще подаде ли оставка временно изпълняващият функциите председател Атанас Зафиров и ще остане ли в сила решението за провеждане на 51-вия Конгрес на партията на 7 и 8 февруари.

Формално пленумът трябва да обсъди организационни въпроси, но реално той се очертава като тест за доверието към Атанас Зафиров и сблъсък между две визии за бъдещето на БСП – бърза лидерска промяна чрез Конгрес преди изборите или временно замразяване на конфликта в името на кампанията. Ако Националният съвет потвърди Конгреса на 7 и 8 февруари, партията влиза в решаваща битка за лидерството, с вече споменавани имена като Крум Зарков и с възможни нови номинации в последния момент.

Кризата в Българската социалистическа партия се разви на няколко етапа и постепенно прерасна в открито лидерско и коалиционно напрежение, което ще намери своята развръзка на 51-вия конгрес на партията на 7 и 8 февруари. Началото беше поставено на 16 декември 2025 г., когато след тежки вътрешнопартийни спорове цялото Изпълнително бюро подаде оставка като акт на колективна отговорност за състоянието на партията.

Въпреки това председателят Атанас Зафиров запази поста си, което отвори първата голяма линия на конфликт – между призивите за пълна смяна на ръководството и решението за запазване на лидерската стабилност до конгрес. Напрежението се задълбочи на 10 януари 2026 г., когато Националният съвет взе стратегическо решение за провеждане на конгрес на 7 i 8 февруари.

Тогава Зафиров отхвърли исканията за незабавна оставка, аргументирайки се с нуждата от редовна и уставна процедура, което предизвика остри реакции в част от партийните структури. На 29 януари 2026 г. Зафиров направи публичен опит за деескалация, обявявайки, че няма да се кандидатира за депутат, но същевременно заяви, че остава в надпреварата за лидерския пост до конгреса.

Към 31 януари вътрешнопартийните процеси навлязоха в решаваща фаза – районните организации в София и страната финализират номинациите за нов председател, като в партията вече се очертават конкуриращи се визии за бъдещето на БСП. Кулминацията се очаква на 51-вия Конгрес на БСП след около седмица когато делегатите трябва да изберат нов лидер и да гласуват промени в устава.



Макар Зафиров категорично да отказва да се оттегли от поста си, напрежението около лидерството му ескалира. Част от Националния съвет и от Изпълнителното бюро в оставка настояват, че БСП се нуждае от нов, легитимен председател преди предсрочните парламентарни избори, за да влезе в кампанията с ясно лице и политическа посока.

Самият Зафиров защитава обратната теза – че свикването на Конгрес точно сега ще тласне партията към "убийствена вътрешна война".

На противоположната позиция застава социалният министър в оставка и член на Изпълнителното бюро на БСП Борислав Гуцанов, който открито подкрепя провеждането на Конгреса на 7 и 8 февруари.



В същото време Зафиров получава подкрепа от част от местните структури. Социалистите от общините Тунджа и Ямбол се обявиха в негова защита и настояха пленумът да отмени решението за Конгрес през февруари. Според тях отлагането му е необходимо, за да не бъде партията раздирана от вътрешни конфликти в навечерието на изборите.