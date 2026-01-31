  • Instagram
ЮНЕСКО назначи Мария Габриел за помощник генерален директор по комуникации и информация

ЮНЕСКО назначи Мария Габриел за помощник генерален директор по комуникации и информация

ФБ/Мария Габриел
Мария Габриел беше назначена за помощник генерален директор по комуникации и информация на ЮНЕСКО, обяви организацията в свое прессъобщение.

Секторът, за който ще отговаря тя, включва свободата на изразяване и безопасността на журналистите, развитието на медиите, достъпа до информация и цифровите политики. Габриел ще съветва генералния директор и ще представлява ЮНЕСКО на международни форуми.



