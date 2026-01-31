В САЩ публикуваха 3 милиона страници от досиетата "Епстийн"

Министерството на правосъдието на САЩ публикува още много документи от разследването си за Джефри Епстийн, като по този начин поднови публикациите съгласно закон, целящ да разкрие какво е знаело правителството за сексуалните злоупотреби, които милионерът финансист е извършвал срещу непълнолетни момичета, както и за контактите му със заможни и влиятелни хора, предаде Асошиейтед прес.

Заместник главният прокурор Тод Бланш заяви, че файловете са качени на уебсайта на министерството. Те съдържат информация, която според официални лица не е била разкривана публично при първоначалното публикуване на документи през декември.

Информацията се разкрива съгласно Закона за прозрачност за Епстийн, който беше приет след продължил месеци обществен и политически натиск и изисква от правителството да разкрие досиетата си за покойния финансист и довереницата му Гилейн Максуел.

След като пропусна установения от Конгреса на САЩ краен срок за публикацията на всички документи на 19 декември, министерството на правосъдието заяви, че е възложило на стотици адвокати да прегледат досието, за да определят кои части от него трябва да бъдат редактирани или заличени, за да бъде защитена самоличността на жертвите на сексуален тормоз.

Броят на документите, подлежащи на преглед, е нараснал до около шест милиона, каза ведомството.

Милионерът финансист Джефри Епстийн се самоуби в затвора в Ню Йорк през август 2019 година, само месец след като му е повдигнато обвинение за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.