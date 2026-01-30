  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +5 / +5
Пловдив: +4 / +9
Варна: +4 / +4
Сандански: +8 / +10
Русе: +4 / +4
Добрич: +1 / +2
Видин: +6 / +6
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +3 / +4
Смолян: -1 / +0
Кюстендил: +6 / +7
Стара Загора: +1 / +2

Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени

  • Сподели в:
  • Viber
Aкад. Денков: От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени
A A+ A++ A

"От непослушни, непоследователни и мързеливи деца може да станат прекрасни учени", каза акад. Николай Денков, депутат от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България", който присъства на форума LexTalks IV "Между бунта и закона – тийнейджърите в България“.

Дискусията е организирана от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежата за правна помощ на НМД. Когато си непослушен, означава, че не следваш канона, който са посочили хора преди теб, а можеш да измислиш нещо ново. "Така стават големите открития – като не слушаш тези преди теб, каза още той. Да си непоследователен означава, че експериментираш и търсиш нещо ново. Мързеливите може да измислят как да направим по-лесни трудните неща", добави акад. Денков. Всеки етикет може да се погледне от положителната му страна. Когато всички разберем, че винаги има друга възможност да прочетем думите, душата и очите на децата, тогава всичко ще си дойде на мястото, и това е нашата задача.

Във форума участваха ученици, психолози, юристи, учители, директори на училища и др.

#Денков

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Образование
Последно от Образование

Всички новини от Образование »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?