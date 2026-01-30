Дванадесет държави: Рискът от ядрена авария в Украйна е критичен

Дванадесет държави отправиха официално предупреждение към Международната агенция за атомната енергия (МААЕ) за нарастващ риск от ядрена авария в Украйна. На специална сесия във Виена в петък страните обявиха, че руските атаки срещу енергийната инфраструктура приближават ситуацията до точката на пречупване, съобщиха от пресслужбата на МААЕ.

"Всекидневните атаки приближават изключително близко до реалността възможността за ядрена авария", се казва в съвместната декларация на групата. Сред подписалите документа са Франция, Германия, Япония, Румъния и Великобритания. Те настояват, че надеждният достъп до електричество е незаобикалящо условие за безопасната работа на атомните централи.

Прави впечатление отсъствието на САЩ от инициативата. Това се случва на фона на изявление на американския президент Доналд Тръмп, който съобщи, че е помолил Владимир Путин да се въздържа от удари по енергийни обекти за една седмица заради екстремните студове. Въпреки че Кремъл потвърди личната молба, международната общност във Виена изглежда скептична към сигурността на украинските ядрени мощности.

Технологичен капан при минус 20 градуса

Проблемът се корени в зависимостта на АЕЦ от външно захранване за охлаждане на реакторите. Въпреки че произвеждат ток, централите се нуждаят от мрежата за собствените си системи за безопасност. При срив на подстанциите, охлаждането преминава на дизелови генератори – крайна мярка, която при текущите температури носи огромен риск от повреда на оборудването и изтичане на радиация.

Към момента Москва не е дала официални гаранции, че ще спазва исканото от Доналд Тръмп ограничено прекратяване на огъня до 1 февруари.