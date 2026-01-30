София отбелязва рекордна година за туризма, най-много са посетителите от Италия

София затвърждава позицията си като една от най-бързо развиващите се градски дестинации в региона. През 2025 г. българската столица е посрещнала близо 1,4 милиона туристи – ръст от 9% спрямо предходната година. За първи път градът преминава и прага от над 3 милиона реализирани нощувки, което показва не само засилен интерес, но и по-дълъг престой на посетителите, съобщиха от Столична община.

Данните бяха представени по време на форума Sofia Tourism Report 2025, организиран от ОП „Туризъм“, който събра представители на институции, туристическия бизнес, летищния оператор, анализаторски компании и медии, за да очертаят актуалната картина и бъдещето на туризма в столицата.

В рамките на събитието бяха представени резултатите от дейността на ОП „Туризъм“ за изминалата година, както и обобщени данни за динамиката на туристопотока, профила на посетителите и потенциала на София като туристическа дестинация.

Най-много гости в София през изминалата година са пристигнали от Италия, Израел и Германия, както и от съседните балкански държави – Турция, Гърция и Румъния. Засилен интерес се отчита и от пазари като Испания и Франция. Тази международна палитра от посетители утвърждава София като привлекателна европейска дестинация за културен туризъм, градски преживявания и бизнес пътувания.

По време на откриването на форума заместник-кметът на Столична община Благородна Здравкова подчерта, че с новата структура на общината ресорите „култура“ и „туризъм“ се обединяват, за да работят в още по-тясна синергия.

Фестивалите, съвременните артисти и богатият културен календар играят все по-ключова роля за утвърждаването на София не само като бизнес дестинация, но и като атрактивен град за културен туризъм. Все повече посетители избират столицата заради съчетанието от история, модерна градска среда и динамичен културен живот.

През 2025 г. ОП „Туризъм“ реализира редица стратегически инициативи за повишаване на международната разпознаваемост на града. Сред тях са партньорства с водещи световни имена и платформи като:

• Michelin Guide;

• Световноизвестния историк Бетани Хюз;

• Международни медии и туристически издания като Wanderlust Magazine;

• Платформи като TripAdvisor, Skyscanner, eSky и Lastminute.com;

• Авиокомпании, сред които Wizz Air и Transavia.

В допълнение бяха организирани опознавателни турове за журналисти и инфлуенсъри от ключови пазари, които представят София пред нови аудитории по автентичен и въздействащ начин, съобщават още от СО.