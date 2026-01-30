„2026: Конят. Движи те напред“: Защо милениалите мислят, че Годината на коня ще ги спаси?

Раздели, финансови тревоги и усещане за застой – все повече хора намират утеха в идеята, че всичко това ще остане в миналото с настъпването на Годината на коня. От социалните мрежи до разговорите между приятели, китайският зодиак се превръща в неочаквано убежище за надежда и обещание за ново начало в един все по-хаотичен свят. Така обобщава Индипендънт свой преглед на социалните мрежи и лични разговор с хора, които вярват, че 2026 г. ще им донесе прекрасни неща.

Приятелката ми беше разказвала за скорошната си раздяла с разочарование и болка, а няколко минути след това спря за момент и каза: „Както и да е, няма значение, защото всичко ще бъде наред скоро“, Защо? „Защото следващия месец е годината на коня.“ В началото бях объркана. Тази приятелка никога преди не беше проявявала и най-малък интерес към китайския зодиак, камо ли към нещо друго, което да е отдалечено астрологично или духовно. Но ето я, намирайки утеха във факта, че от 17 февруари преминаваме от Годината на змията в Годината на коня.

Тя не е единствената. След този разговор преди няколко седмици, проведох няколко подобни разговора с други приятели, които ми се довериха за различните си януарски неволи – семейни спорове, парични проблеми, кошмари за наем – само за да ми кажат секунди по-късно, че всичко ще бъде наред заради пристигането на „коня“ следващия месец, пише Оливия Петър.

Нейн приятел ѝ обяснява, че змията е свързана с „освобождаване от минали травми“ и оставяне на токсичността зад гърба, докато конят е свързан с навлизане в годината на новото начало.

Друг е обсебен от нумерологичната страна на всичко това; числата през 2026 г. се сумират до 10, което, взети заедно, ни връща към едно.

„Това е страхотно за нулиране на енергията ти“, възкликва друга приятелка на Оливия.

Други планират да направи любовна магия, за да си върнат бившия, което очевидно също има нещо общо с коня. И с луната, пише авторката.

Манията съществува далеч отвъд собствения ѝ кръг от приятели. В социалните мрежи има хиляди видеа за това защо Годината на коня е толкова важна. „Става въпрос за поемане на риск, бунт, смелост“, казва един TikTok потребител във видео с над 76 000 гледания.

„Змията е свързана с освобождаването от старите слоеве. Обновяване, цикъл на прераждане и навлизане в коня, който създава свобода, смелост, състрадание и съзидание.“

Частта с пускането изглежда пленява много инфлуенсъри, занимаващи се със самопомощ, като една твърди, че е виждала хора да оставят зад гърба си „неща, които са се чувствали особено неудобно, като връзки, работа, ситуации“ в навечерието на Годината на коня.

Друг потребител на TikTok посочва, че тази година е особено важна, защото се пада в деня на слънчево затъмнение. „Това е супер интензивна енергия и ще отбележи важен момент в човешката история“, казва тя на своите последователи в клип, който е харесан повече от 39 000 пъти.

Подобни настроения стават много популярно в Инстаграм – „2025: Змията. Разчисти пътя ти. 2026: Конят. Движи те напред“, гласи един мем, който е харесан повече от 427 000 пъти, се посочва още в статията.

Годината на коня наистина ли е толкова важна? И защо толкова много хора се надяват, че ще промени живота им? Китайският зодиак е съставен от 12 животински знака, като заекът, драконът, змията и, разбира се, нашият скромен кон. Въз основа на лунния календар знаците съответстват на различни години, така че 2027 г. ще бъде на козата, която ще бъде последвана от маймуната. Годината на раждане определя вашия личен китайски зодиакален знак – мнозина казват, че за родените в годината на коня (което включва и родените през 1990 г.), това ще бъде особено сеизмична година.

Според китайската астрология, конят се определя от черти като увереност, отговорност и интелигентност. Конете се движат бързо и търсят свобода, като негодуват, когато бъдат обуздавани. Що се отнася до това какво означава това за 2026 г., всичко е свързано с канализиране на нови възможности и трансформация

Комбинирайте това с нумерологията и обновяването на начина на действие става изключително мощно. 2026 г. ни води до Универсална година 1 (2025 г. беше Универсална година 9, която беше за завършване на един цял цикъл), което означава, че сме навлезли в нов нумерологичен цикъл и започваме отначало. След това е частта с огнения кон – всяка година съответства на един от петте китайски елемента; тези, които завършват на шест или седем, винаги са огън.

„Годината на Огнения кон засилва естествената динамика на Коня“, казва Ада Оой, клиницист по интегративна китайска медицина и основател на 001 London. „Огънят носи интензивност, неотложност и страст, които могат да се усещат мотивиращи, но и взискателни. Тази комбинация често създава по-бърз ритъм на живот и по-силен стремеж към постижения, което прави особено важно да се съобразяваме с границите и енергийните резерви на тялото.“

Що се отнася до това защо толкова много хора са се занимавали с всичко това, изглежда, че всичко, което има смисъл в един все по-хаотичен свят, е нещо, за което да се вкопчим.

В едно видео в TikTok потребител посочва как последната година на Огнения кон е била 1966 г., време на сеизмична глобална промяна. Това е началото на Културната революция в Китай и войната във Виетнам ескалира. „Напрежението по време на Студената война достигна своя връх, идеологическите разделения се затвърдиха, вълненията за граждански права се засилиха“, продължава тя, преди да цитира редица други примери. Може би тази Година на коня ще бъде също толкова трансформираща в глобален мащаб.

„В културно отношение Конят представлява устойчивост и стремеж, качества, към които много хора естествено гравитират по време на несигурност или преход“, обяснява Сюзън Гу, практикуващ традиционна китайска медицина и акупунктурист в лондонската уелнес клиника The HVN. „Символизмът предлага увереност и мотивация, насърчавайки хората да поемат инициатива, да се доверяват на инстинктите си и да продължат напред с увереност. В този смисъл той функционира по-малко като гадаене и повече като психологическо и емоционално рестартиране.“

В общество, където религията и други традиционни системи от вярвания са в периферията, много хора все още копнеят за по-висш смисъл, дори само за да осмислят света и мястото си в него. Влизаме в духовността: вярванията, идеите и системите, които стоят извън типичните западни идеологии и стават все по-популярни сред поколенията, търсещи нещо, за което да се вкопчат.