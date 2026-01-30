  • Instagram
Необичайно: Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София

Необичайно: Лисица се разходи в двора на училище в центъра на София
Лисица се разходи в двора на столичното Шесто ОУ „Граф Н. П. Игнатиев". Това стана ясно от социалните мрежи.

Училището се намира в самия център на София, на ул. "6-ти септември". Появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна. На кадри, споделени в социалните мрежи, се вижда как лисицата се разхожда в двора в компанията на две птици.

В коментарите хората пишат, че често забелязват лисици да обикалят из улиците на столицата. Други пишат, че появата на лисицата е индикатор за мръсотия, трети пък съжаляват горкото животинче, което е гладно. Някои отбелязват, че наскоро са видяли лисици в Борисовата градина. .

Някои пък не отдават значение:

"Голяма работа. Горкото същество. Защо го снимахте, да се юрнат разни идиоти да я трепят? Лисици отдавна има в София. Няма да ви изядат. И до 42ОУ в кв.Х.Димитър често се разхожда една".

Така или иначе появата на диви животни толкова навътре в града не е обичайна.

