Зеленски към Путин: Ела в Киев, ако посмееш

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да разговаря с руския си колега Владимир Путин, но не в Москва или Минск, предаде Укринформ, съобщи БТА.

„Разбира се, че е невъзможно за мен да се срещна с Путин в Москва. Това е все едно да се срещна с Путин в Киев. И аз мога да го поканя в Киев, нека да дойде. Публично го каня, ако посмее, разбира се“, каза Зеленски.

Той подчерта, че иска да сключи конструктивно споразумение, което да сложи край на войната.

„Искаме да се споразумеем за среща, която би могла да е продуктивна и конструктивна. Искаме да обсъдим актуалните въпроси и да ги решим. Но ако някой не иска да има среща и по някаква причина не може да си позволи да го каже в прав текст, тогава се отправят тези покани за срещи в Москва. Ясно е какво се случва“, посочи Зеленски.

По думите му той е готов за всякакъв реалистичен формат на лидерска среща. „Не знам какъв ще бъде резултатът, но поне би бил по-добър от това, което се случва днес“, каза още Зеленски.

Той също така заяви, че среща в Русия или в Беларус е невъзможна, защото това са държави, една от които е агресорът, който започна и води война срещу Украйна, а другата е партньор в тези действия.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира по-рано днес въпроса за евентуална среща между лидерите на Русия и Украйна – Владимир Путин и Володимир Зеленски. По-рано тази седмица съветникът по външната политика на Кремъл Юрий Ушаков каза, че руският президент е отворен за идеята да се срещне със Зеленски, предаде БТА.

"Бих искал да напомня, че Путин не е канил Зеленски никъде и не му е предлагал никакви срещи", заяви говорителят Кремъл. "А Зеленски е поискал срещата - Зеленски всъщност инициира срещата. И в отговор президентът Путин му отговори: "Ние сме готови, но само в Москва". "Много е важно да се помни това", подчерта Песков.

Говоритлят на Кремъл бе помолен да коментира и оповестената от американския президент Доналд Тръмп информация, че е поискал от руския си колега да се въздържа от удари по Киев от 1 февруари, "за да се създадат благоприятни условия за преговори".

"Президентът Тръмп действително се обърна с лична молба към президента Путин да се въздържи за една седмица, считано от 1 февруари, от нанасянето на удари по Киев с цел създаване на благоприятни условия за провеждането на преговори", отбеляза говорителят на Кремъл. Той не посочи какъв точно е бил отговорът на руската страна. "Нямам какво да добавя към вече казаното", каза Песков.

По-рано Тръмп заяви, че лично е помолил Путин да спре ударите на руската армия по Киев и други украински градове за една седмица заради рекордните студове. Според Тръмп руският лидер "се е съгласил да го направи".