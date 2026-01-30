Средиземноморски циклон връхлита България през уикенда

Пореден средиземноморски циклон ще промени рязко времето в България през почивните дни, носейки със себе си обилни снеговалежи и значително застудяване. В неделния ден страната ще попадне в студената тилна зона на циклона, което ще доведе до риск от сериозни заледявания, съобщи синоптикът Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, цитирана от NOVA.

Ледена неделя и риск по пътищата

Най-динамична ще бъде ситуацията в неделя, когато вятърът ще се усили осезаемо. Валежите от сняг ще обхванат първо Южна, а след това и Северна България. Очакванията са за значителни натрупвания в централните и източните части на страната, включително и по Черноморието. Трафикът ще бъде силно затруднен, като се очакват навявания и преспи по планинските проходи. Пътните служби предупреждават за необходимост от интензивно снегопочистване и възможни временни ограничения за движението.

Пик на студа в началото на седмицата

В София и Южна България снежната покривка ще достигне между 5 и 15 сантиметра. Температурите в неделя ще се движат в границите от минус 3 до плюс 3 градуса, но истинският студ ще настъпи в понеделник и вторник. Тогава термометрите в Североизточна България ще отчетат стойности до минус 10 и дори минус 12 градуса.

В средата на следващата седмица ще започне плавно повишение на температурите, но сутрините ще останат мразовити. В сряда и четвъртък дневните стойности ще бъдат малко над нулата, но рискът от поледици остава висок поради ниските минимални температури.