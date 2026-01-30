Силвия Къдрева даде пето „да” за служебен премиер

Заместник-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева прие да стане служебен министър-председател. Това обяви самата тя след среща с държавния глава Илияна Йотова на „Дондуков“ 2 днес, 30 януари 2026 година. Къдрева бе последната от списъка с потенциални кандидати по "домовата книга", с които новият президент проведе разговори.

"Аз съм държавен служител и ако президентът прецени, че мога да бъда полезна в този труден момент, ще приема отговорността", заяви Силвия Къдрева след консултациите, продължили малко над час.

С нейното съгласие списъкът на желаещите да оглавят служебната власт нарасна до пет души. Преди нея готовност изразиха председателят на Сметната палата Димитър Главчев, другият заместник-председател на палатата Маргарита Николова, подуправителят на БНБ Андрей Гюров и заместник-омбудсманът Мария Филипова.

От поста категорично се отказаха председателят на Народното събрание Рая Назарян, гуверньорът на БНБ Димитър Радев и омбудсманът Велислава Делчева.

На ход е президентът

Това са първите консултации, водени от Илияна Йотова, след като тя встъпи в длъжност като президент на 23 януари 2026 година след оставката на Румен Радев. Сега държавният глава трябва да избере едно име измежду петимата съгласили се кандидати.

След определянето на служебния премиер, той ще разполага с време да предложи състав на Министерския съвет. Едва след това Илияна Йотова ще подпише указ за назначаване на правителството и ще насрочи датата за предсрочните парламентарни избори.