Маргарита Николова е съгласна да оглави служебния кабинет

Заместник-председателят на Сметната палата Маргарита Николова обяви днес, че е готова да поеме поста на служебен министър-председател. Това се случи по време на срещата ѝ с президента Илияна Йотова на "Дондуков" 2, която е част от финалния етап на консултациите за назначаване на временно правителство.

"Потвърдих пред президента, че ще изпълня конституционните си задължения", заяви Маргарита Николова пред медиите веднага след разговора. Тя подчерта, че изборът на държавния глава е силно ограничен от т.нар. "Домова книга" – списъкът с висши държавни служители, които според последните промени в Конституцията могат да заемат премиерския пост.



Маргарита Николова акцентира върху своя професионален опит и способността си да работи в сложна среда. "Доказала съм, че мога да създавам екипи, не бягам от трудните решения", допълни тя. Нейното съгласие идва часове след като председателят на Сметната палата Димитър Главчев също потвърди пред Илияна Йотова, че е склонен да застане начело на кабинета за трети път.

До момента, освен представителите на Сметната палата, готовност да управляват държавата заявиха заместник-омбудсманът Мария Филипова и подуправителят на БНБ Андрей Гюров. Повечето останали кандидати от списъка в Конституцията категорично отказаха номинацията, позовавайки се на професионални ангажименти или лични причини.

Предстоящи решения

В рамките на днешния ден президентът Илияна Йотова трябва да се срещне и с другия заместник-председател на Сметната палата Силвия Къдрева. След приключване на разговорите държавният глава ще трябва да избере един от тримата съгласили се кандидати и да му връчи мандат за съставяне на кабинет.

От датата на подписване на указа за новото правителство ще зависи и насрочването на предсрочните парламентарни избори. Според закона те трябва да се проведат в срок до два месеца, което поставя страната пред пореден вот в началото на пролетта.