София може да остане без наземен транспорт, алармира Ваня Григорова

София може да остане без наземен транспорт, алармира общинският съветник Ваня Григорова. Преди дни и кметът Васил Терзиев каза, че дупката в бюджета за транспорт е 50 млн. евро и прогнозите са през февруари да няма пари за заплати.

"Ако държавата не изпълни това, което обеща, може да се стигне до това да няма наземен градски транспорт. Още миналата година говорихме, че от държавния бюджет трябва да се отпуснат допълнителни средства. Нещо, което не беше заложено дори в проекта. След което се получи обещание, неясно, че ще бъдат дадени 15 млн. евро. Те не са постъпили в Столичната община", каза Григорова пред Bulgaria ON AIR.

"Градският транспорт не може да се самоиздържа. Той получава субсидии и именно затова има и европейски регламент, който определя как се случва това. Логично и нормално е държавата да плаща 50% от необходимата субсидия, а другите 50% да се поемат от общините. Всъщност държавата плаща толкова, колкото реши. Няма формула, по която да се определят субсидиите, които държавата превежда на общините. Тук не става въпрос само за Столичната община, а и за всички общини, в които има публичен градски транспорт", подчерта независимият общински съветник.

Григорова изтъкна, че нямаме държавен бюджет, като по думите ѝ заради това няма и общински бюджет.

"Не можем да правим разходи по-високи от разходите, които са правени миналата година. Тези, които направиха така, че да няма бюджет през протести, бяха ПП и ДБ. От другата страна е ГЕРБ, която много добре разбира следствията от безотговорното политическо поведение", посочи тя.

Тя обаче контрира кметът Васил Терзиев за намаляването на услугата.

"Няма как да има намаляване на услугата, не знам как си обяснява това г-н Терзиев. Средствата за текуща издръжка трябва да бъдат намерени. Срокът да бъдат намерени е по-малко от месец", каза Григорова.

Какво каза Ваня Григорова за решението на ВАС за поскъпването и разширението на зоните, както и за уволненията в Столична община - вижте във видеото.