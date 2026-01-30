Митов с първи подробности за спирането на торент платформите

Задържани са четирима души във връзка със спрените сайтове Zamunda, Arena и Zelka. Това заяви министърът на вътрешните работи в оставка Даниел Митов.

„Когато бях на посещение в САЩ, февруари месец миналата година, тогава си говорихме за това, че от години работят такива торент сайтове, които се занимават с разпространение на материали, които имат авторски права и те се нарушават. От години нашите партньори се опитваха да направят нещо, но до момента резултат нямаше. Ето сега резултатът е налице, когато има воля, има и резултат“, разясни той.

По думите му тези сайтове не се хостват в България, а само потребителите им са българи. „Когато видите на съобщението колко служби са въвлечени в тази операция, трябва да си дадем сметка, че това е много сложна международна операция и затова се изисква малко по-широко мислене“, допълни Митов.

„Министърът не трябва да се меси на полицаите и трябва да ги остави да работят. Когато се изгради един екип, който да работи спокойно, тогава и резултатите са налице“, така Даниел Митов описа какъв трябва да бъде бъдещият министър на вътрешните работи и негов заместник.

Митов твърдо заяви, че Бойко Рашков не е такъв човек и е станал известен с „незаконния арест на лидера на опозицията“.

Според него „всички приказки за това как от МВР зависят изборите - са съвършено нелепи“. „Някои хора в момента се опитват евентуално да си оправдаят неуспеха на бъдещите избори като си бърборят разни работи“, коментира министърът в оставка.

„Решенията за смените в МВР не са рокади – те са запълване на позиции. Заместник-главен секретар нямаше и трябваше да бъде назначен – г-н Явор Серафимов е безспорен и доказан авторитет“, каза Митов.