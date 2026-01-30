Трето "да": Димитър Главчев е съгласен да бъде служебен премиер

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев обяви пред журналисти, че е съгласен да поеме отговорност и да бъде служебен премиер.

Вчера Илияна Йотова се срещна с омбудсмана Велислава Делчева и заместник-омбудсмана Мария Филипова. Заместник-омбудсманът съобщи, че ще приеме да бъде служебен премиер, ако президентът Илияна Йотова реши. По-рано, след срещата си с президента, Велислава Делчева заяви, че омбудсманът няма място в изпълнителната власт.

В сряда подуправителят на БНБ Андрей Гюров също изрази готовност да поеме поста на служебен премиер.

"Андрей Гюров не може да е служебен премиер", коментара пред "Труд news" проф. Пламен Киров, ръководител на катедрата по Конституционноправни науки в Юридическия факултет на СУ. Защо Гюров не може да бъде служебен министър-председател - вижте тук.

Преди Гюров да приеме да състави служебен кабинет държаният глава получи откази от управителя на БНБ Димитър Радев и другите двамата подуправители Радослав Миленков и Петър Чобанов. Във вторник първа да направи служебно правителство отказа председателят на парламента Рая Назарян.

В 12 ч. държавният глава ще приеме Маргарита Николова, а в 13 ч. - Силвия Къдрева. Срещите са закрити.

От подписването на указа за назначаване на служебно правителство зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.