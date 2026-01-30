България и САЩ с удар срещу Zamunda и ArenaBG, има задържани

Правоприлагащи органи от САЩ и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание у нас - Zamunda, Arena и Zelka. Няколко души са били задържани при акцията, съобщи "24 часа".

Преди 5 години България поиска съдействие от американските власти, за да закрие водещи уеб страници за сваляне на торенти.

Преди няколко часа три от най-големите торент тракери станаха недостъпни.

„Този домейн е иззет от Homeland Security Investigations като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банера, към който потребителите са пренасочвани.

В операцията са участвали:

Министерство на правосъдието на САЩ (DOJ);

Homeland Security Investigations (HSI) – Съединени щати;

Национален координационен център за права върху интелектуална собственост (National IPR Coordination Center) – Съединени щати;

Европол;

ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“);

Национална следствена служба (НСлС);

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);

Прокуратура на Република България.



Заповедта, издадена от Федералния съд в Мисисипи, по всяка вероятност е задължила регистраторите на домейни да предприемат действия, пише torrentfreak.com. Участието на САЩ е било от ключово значение, тъй като домейните са свързани с американски посредници.

Към този момент Arena, Zamunda и Zelka са част от сървъра seizedservers.com, което означава, че вече са под контрола на американските власти.

Операция „Кратос-2“: България и Европол срещу незаконния стрийминг и киберзаплахите

Българските власти по-рано заявиха, че са образувани разследвания срещу пиратските сайтове за „престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“.

В миналото България е искала съдействие от САЩ за изземване на физическите сървъри на Zamunda. Засега обаче няма информация за допълнителни правоприлагащи действия. Все още не е публикувано и официално прессъобщение от властите, което да потвърждава акцията.

Ако настоящото действие е ограничено единствено до домейните, има опасност сайтовете да преминат към алтернативни такива, както се е случвало в миналото.