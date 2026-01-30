България и САЩ с удар срещу Zamunda и ArenaBG, има задържани
Правоприлагащи органи от САЩ и България са иззели домейните на някои от най-големите сайтове за споделяне на пиратско съдържание у нас - Zamunda, Arena и Zelka. Няколко души са били задържани при акцията, съобщи "24 часа".
Преди 5 години България поиска съдействие от американските власти, за да закрие водещи уеб страници за сваляне на торенти.
Преди няколко часа три от най-големите торент тракери станаха недостъпни.
Закриха два сайта за незаконно разпространение на филми (СНИМКИ)
„Този домейн е иззет от Homeland Security Investigations като част от международна правоприлагаща операция в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на Съединените щати за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи текстът на банера, към който потребителите са пренасочвани.
В операцията са участвали:
Министерство на правосъдието на САЩ (DOJ);
Homeland Security Investigations (HSI) – Съединени щати;
Национален координационен център за права върху интелектуална собственост (National IPR Coordination Center) – Съединени щати;
Европол;
ГДБОП (Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“);
Национална следствена служба (НСлС);
Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
Прокуратура на Република България.
Заповедта, издадена от Федералния съд в Мисисипи, по всяка вероятност е задължила регистраторите на домейни да предприемат действия, пише torrentfreak.com. Участието на САЩ е било от ключово значение, тъй като домейните са свързани с американски посредници.
Към този момент Arena, Zamunda и Zelka са част от сървъра seizedservers.com, което означава, че вече са под контрола на американските власти.
Операция „Кратос-2“: България и Европол срещу незаконния стрийминг и киберзаплахите
Българските власти по-рано заявиха, че са образувани разследвания срещу пиратските сайтове за „престъпления срещу интелектуалната собственост и данъчни престъпления“.
В миналото България е искала съдействие от САЩ за изземване на физическите сървъри на Zamunda. Засега обаче няма информация за допълнителни правоприлагащи действия. Все още не е публикувано и официално прессъобщение от властите, което да потвърждава акцията.
Ако настоящото действие е ограничено единствено до домейните, има опасност сайтовете да преминат към алтернативни такива, както се е случвало в миналото.
