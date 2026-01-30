  • Instagram
Мая Манолова внася искане за ново спиране на поскъпването на зоните в София

Мая Манолова ще внесе жалба за спиране действието на поскъпването и разширяването на обхвата на синята и зелената зона в София.

Припомняме, че АССГ по жалбата внесена от адвокат Манолова спря влизането в сила на новите цени в зоните от 5 януари тази година. Вчера ВАС излезе с определение, че не може да се обжалва действието на цените преди да влязат в сила, което наложи внасянето на ново искане за спиране действието им след 05.01.

