Мая Манолова внася искане за ново спиране на поскъпването на зоните в София
Мая Манолова ще внесе жалба за спиране действието на поскъпването и разширяването на обхвата на синята и зелената зона в София.
Припомняме, че АССГ по жалбата внесена от адвокат Манолова спря влизането в сила на новите цени в зоните от 5 януари тази година. Вчера ВАС излезе с определение, че не може да се обжалва действието на цените преди да влязат в сила, което наложи внасянето на ново искане за спиране действието им след 05.01.
