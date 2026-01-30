Проф. Радка Аргирова: Вирусът „Нипа“ може да причини менингит

Здравните власти в няколко азиатски държави, сред които Тайланд, Сингапур и Виетнам, въведоха засилен контрол по летищата след потвърдени случаи на заразяване с вируса „Нипа“ в Индия. Мерките включват термокамери и здравни декларации за пристигащите от щата Западен Бенгал, съобщи NOVA.

Според Световната здравна организация (СЗО) рискът от глобално разпространение остава нисък, но регионалният е умерен заради естествените резервоари на вируса в района.



"Следим всеки ден съобщенията по въпроса", заяви вирусологът проф. Радка Аргирова. Тя обясни, че вирусът не е нов, но е изключително опасен, тъй като поразява дихателния тракт и мозъка.

Заразата в Индия

Случаите са регистрирани в края на декември 2025 година в град Барасат, Западен Бенгал. Заразените са двама 25-годишни медицински служители – мъж и жена, работещи в една и съща частна болница. Индийското министерство на здравеопазването потвърди, че 196 контактни лица са под наблюдение, като до момента тестовете им са отрицателни.

Смъртоносни последици

Вирусът „Нипа“ се предава от плодоядни прилепи, свине и при близък контакт между хора. Смъртността при инфекцията е изключително висока – между 40% и 75%.

"Вирусът може да премине в мозъка и да причини менингити и енцефалити", предупреди проф. Радка Аргирова. Тя подчерта, че дори при пълно оздравяване, над година по-късно могат да се появят когнитивни смущения, гърчове и двигателни нарушения.

Към момента няма одобрена ваксина или специфично лечение, което налага строга изолация и засилено наблюдение в засегнатите райони.

