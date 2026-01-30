Златото с рекордна цена. Колко сте спечелили, ако сте купили злато преди 5 години?

На 28 януари цената на златото достига рекордно ниво от близо 5600 долара за тройунция. Така благородният метал отбелязва нов исторически връх на фона на нарастваща икономическа и геополитическа несигурност.

Ден след това Световният златен съвет публикува анализ, който показва, че търсенето на злато е достигнало рекордни равнища през 2025 г. По данни на организацията общото търсене през предходната година е надхвърлило 5000 тона – най-високото ниво, регистрирано досега. Стойността на покупките е достигнала 555 млрд. долара, което представлява ръст от 45% на годишна база.

Какво означава това за инвеститорите?

Рекордните цени естествено се отразяват върху дългосрочната доходност на златото. По изчисления на Макс Баклаян, основател и изпълнителен директор на Tavex България, през януари 2020 г. цената на златото в евро се е движила около 1400 евро за тройунция, докато към момента тя е приблизително 5600 евро.

„Ако човек беше инвестирал 10 000 евро в злато в началото на 2020 г. и ги беше задържал до днес, стойността на тази инвестиция в момента би била около 33 000 евро“, посочва Баклаян.

По думите му този ръст е постигнат без използване на сложни финансови инструменти, което показва ролята на златото като дългосрочен защитен актив в среда на висока инфлация и икономическа несигурност.

Според Макс Баклаян основната причина за поскъпването на златото се крие в дълбоки макроикономически дисбаланси.

„Фундаментът за движението на цената на златото идва от сериозните макроикономически проблеми в света. Говорим за огромна дългова тежест, натрупана от почти всички развити икономики“, обясни той пред bTV Бизнес Новините.

По думите му Съединените щати са изправени пред структурен дефицит от около 2 трилиона долара на годишна база, което се равнява на приблизително 7% от брутния вътрешен продукт. Общият дълг на страната вече надхвърля 125% от БВП.

Проблемът не се ограничава до САЩ. „В еврозоната средният дълг към брутен вътрешен продукт е над 90%, а Япония продължава да се сблъсква със сходни структурни затруднения“, посочва Баклаян.

Според него това е ситуация без аналог в съвременната икономическа история. „Това е безпрецедентна картина – светът днес е по-задлъжнял, отколкото след Втората световна война, въпреки че се намираме в най-дългия мирен период от над 80 години“, коментира той.

По думите на експерта единственият механизъм, чрез който този дълг може да бъде обслужван, е чрез емитиране на нова, необезпечена валута. „На практика това означава изплащане на стари задължения с нови. Този процес по същество е инфлационен“, казва Баклаян.

Именно в такава среда златото започва да изпълнява ключова роля. „Златото е актив, който печели от инфлацията, а не губи от нея, както се случва с фиатните валути“, допълва той.

Защо централните банки се насочват към златото?

Допълнителен фактор за рекордното търсене е поведението на централните банки. „Когато валутите се обезценяват, това действа като своеобразен данък върху резервите на централните банки“, обяснява Баклаян. Те държат значителни активи в долари, евро и облигации, чиято реална стойност намалява при инфлация.

„Не е случайно, че централните банки купуват над 1000 тона злато годишно – и това са само официалните данни“, подчертава той.

Към икономическите фактори се добавя и засилена геополитическа нестабилност. По думите на Баклаян светът е изправен пред комбинация от войни, търговски конфликти и валутни напрежения, които допълнително увеличават търсенето на злато.

„Говорим за войната в Украйна, напрежението в Близкия изток, валутните войни и търговските тарифи. Американският долар вече се е обезценил с около 10% спрямо индекса DXY“, посочва той.

Златото е актив без „чуждо обещание“

Според Баклаян ключовото предимство на златото е, че то не е обвързано с обещания на трети страни. „Облигациите са обещания, валутите са обещания, договорите са обещания. При златото това не важи – когато притежавате злато, то е физически ваше“, обяснява той.

Именно тази характеристика прави златото предпочитан актив в периоди на висока несигурност и системни рискове.

Въпреки рекордните нива, Баклаян не смята, че движението е към своя край. „Според мен се намираме в третия голям възходящ цикъл на златото и сме още в първата му третина“, казва той.

По думите му историческите аналогии подкрепят тази теза. „През 70-те години златото поскъпва 24 пъти, а между 2000 и 2010 г. – около 8 пъти. В момента ръстът е приблизително трикратен, при значително по-висока задлъжнялост и геополитическа нестабилност.“

По отношение на краткосрочната перспектива Баклаян очаква цената на златото да продължи възходящото си движение и през настоящата година. „Със сигурност златото ще премине границата от 6000 долара за тройунция до края на годината, като е напълно възможно това да се случи по-бързо от очакваното“, посочва той.

По думите му текущият ценови ръст не е изолиран пик, а част от по-дълъг цикъл. „Смятам, че до края на този възходящ цикъл цената на златото ще премине и психологическата граница от 10 000 долара за тройунция“, допълва Баклаян, като подчертава, че става дума за анализ и мнение, а не за инвестиционна препоръка.

