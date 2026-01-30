Росен Желязков отговаря на депутати в разгара на правителствена криза

Министър-председателят в оставка Росен Желязков ще вземе участие в редовния парламентарен контрол днес, 30 януари 2026 година, от 10:30 часа. Заедно с него на депутатски питания ще отговарят министрите в оставка Мариан Бачев, Жечо Станков и Атанас Запрянов, според официалната програма на Народното събрание.

Срещата в парламента се случва в деликатен момент за страната, след като правителството "Желязков" подаде оставка под натиска на масови протести срещу параметрите на бюджет 2026. Въпреки това, и.ф. премиерът продължава да изпълнява функциите си до назначаването на нов кабинет.

Народните представители ще обсъдят на второ четене и ключови промени в Закона за адвокатурата. С измененията официално се разрешава рекламата на адвокатската дейност и се регламентира използването на посредници за контакт с клиенти.

Според новите текстове, адвокатите ще имат право да популяризират своята професионална дейност, но при стриктно спазване на Етичния кодекс. Рекламните съобщения не трябва да съдържат невярна или подвеждаща информация, нито да уронват престижа на професията.

"Кутията на Пандора"

Въпреки оптимистичния тон на вносителите, в правната комисия се чуха и сериозни опасения. Депутатът от ГЕРБ - СДС Бранимир Балачев заяви, че легализирането на посредничеството отваря "Кутията на Пандора". Притесненията са свързани с това, че посредниците могат да влияят на отношенията между адвокат и клиент или да извличат поверителна информация.

Добавянето на тази точка в дневния ред е мотивирано от започналата преди пет години наказателна процедура от страна на Европейската комисия срещу България заради забраната за адвокатска реклама.