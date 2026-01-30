Пак идват студ и сняг! Прогноза за уикенда и началото на февруари

Днес почти над цялата страна ще остане облачно. Продължителни валежи от дъжд ще има в североизточните райони. Все още с прекъсване дъжд ще вали и на места в Рило-Родопската област и Стара планина. В останалата част от страната от обяд валежите ще спират. През втората половина на деня облачността над югозападните райони ще започне да се разкъсва. Ще духа слаб до умерен, в Североизточна България и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 4° и 9°, за София - около 4°.



В планините ще бъде облачно. Ще има валежи от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. От обяд валежите ще отслабват и ще спират. По високите части ще духа умерен и силен, а в Източна Стара планина и бурен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 2°, на 2000 метра – около минус 3°.



По Черноморието ще бъде облачно. Ще вали дъжд, който на места ще бъде значителен по количество. От обяд валежите по Южното Черноморие ще спират. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 9°-10°. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



През следващите дни ще се задържи облачно.



В събота, след временно спиране, в Западна България отново ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1300-1400 m - от сняг. Вятърът ще се ориентира от североизток, ще бъде слаб, в източните райони - умерен. Температурите ще се понижат още, минималните ще са между минус 3° и 2°, а максималните - между 3° и 8°.



В неделя вятърът от североизток ще се усили и с него застудяването ще продължи. Валежите ще обхванат цялата страна и ще са предимно от сняг, в югозападните райони - и от дъжд. Значителни по количество ще са отново в Южна България.



В началото на новата седмица температурите ще се понижат още, най-студено ще е във вторник, когато минималните ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - около нулата.



В понеделник сутринта все още ще превалява сняг, но до обяд в цялата страна валежите ще спрат. Ще се задържи предимно облачно и ветровито.



Във вторник и сряда в равнинната част от страната ще бъде предимно облачно и мъгливо, а в планинските райони ще бъде слънчево, втория ден - с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще отслабне и ще ориентира от юг, температурите ще се повишат.



В четвъртък в низините и котловините ще остане мъгливо, а в останалата част от страната ще бъде предимно облачно. Вятърът от юг ще се усили, с него ще се затопли още, но след обяд ще завали дъжд, в планините над 1800 m - сняг.