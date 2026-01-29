Споразумението между „Лукойл” и Carlyle: Какво означава за България

САЩ дадоха миналата година срок до края на февруари 2026 г., руският енергиен гигант „Лукойл” да продаде целия си международен бизнес, като санкция за бавните преговори за мир в Украйна. Руската компания вече обяви, че е сключила споразумение с американския инвестиционен фонд Carlyle.

Според енергийния експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров това е необвързващо споразумение. То оставяло вратичка, че преговорите могат да продължат и с други компании.

„С това споразумение двете компании ще могат да кандидатстват за лиценз от Министерството на финансите на САЩ и така да завърши сделката. Но на ход са САЩ. Имат време до края на февруари”, обясни в „Интервюто в Новините на NOVA” Владимиров.

Той допълни, че към момента от потенциалната сделка са изключени активите на „Лукойл” в Казахстан. За тях имат интерес и други компании, така че може да бъдат продадени под друга форма. Владимиров коментира, че „Шеврон“ иска да купи активите на „Лукойл“ в Ирак.

„Така че не е много ясно точно кои активи от международната империя на „Лукойл“ ще бъдат продадени на Carlyle", коментира експертът.

Той припомни, че „Лукойл Интернешънъл“ контролира и рафинерията у нас, и бизнеса на едро. Но подчерта, че Carlyle е финансова група. „Те притежават активи за над 250 милиарда долара. Но това не е компания, която може да оперира рафинерия. Тоест тук може да се върви към вторична сделка, при която Carlyle да препродаде тези активи на трета страна или пък да включи в сделката, например, големи търговци на нефт, които да осигуряват доставките за рафинерията”, каза Владимиров.

По думите му за България от ключово значение е активите на руската компания да преминат в ръцете на фирми с ясен произход и такива, които се намират в страни съюзници, каквито са и Съединените щати.

„Американски инвеститор би бил най-добрият вариант за страната от стратегическа гледна точка”, смята Владимиров.

„Ако се стигне до сделка, парите от нея ще бъдат замразени в американска Escrow сметка, докато не се реши изобщо казусът със санкциите срещу руските енергийни компании, което, мисля, ще се случи само при мирно споразумение в Украйна. Тази сделка може би ще стои „на трупчета“ дълго време. Не е случайно, че българското правителство още от първия момент намеква за продължаване на дерогацията след края на април за България, тъй като ще е много трудно да бъде завършена сделката в този срок”, каза Владимиров.



