Атанас Зафиров хвърли бомба: Няма да участва в битката за НС на следващите избори

БНТ
"Няма да участвам в битката за парламента на следващите избори. Искам да извадим напред нови, млади хора". Това заяви пред БНТ лидерът на „БСП-Обединена левица" Атанас Зафиров.

Той призова колегите си от партията да отворят листите си за хора, които не са били ангажирани с държавничеството до момента.

Зафиров допълни, че това ще е мерило дали има подкрепата на партията.

"Давам твърдата си дума, че „БСП-Обединена левица" ще бъде парламентарно представена и ще защитава достойно лявото в следващия парламент", заяви той.

По неговите думи ще е много страшно, ако БСП не влезе в парламента.

"Румен Радев е президентът, който нашите избиратели наричат „нашия президент“. Нека видим какъв е характерът на проекта, който ще представи и е напълно нормално да търсим допирателни точки, но е ясно, че на тези избори той ще ни бъде опонент", посочи Зафиров.

