След молба от Тръмп: Путин се е съгласил да не нанася удари в Украйна една седмица

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви днес, че руският му колега Владимир Путин се е съгласил по негова молба Русия да не нанася удари в Украйна по столицата Киев и други градове, предадоха "Ройтерс" и "Франс прес", цитирани от БТА. Говорейки на заседание на своя кабинет, Тръмп поясни, че е поискал това от Путин заради рекордните студове.

Температурата в Киев е под нулата, а другата седмица се очаква студена вълна, в резултат на която термометрите в украинската столица ще отчетат стойности до минус 20 градуса по Целзий.

Президентът на САЩ съобщи за голям напредък в тристранните мирни преговори с участието на двете страни в конфликта и Съединените щати.

Специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф междувременно обяви, че тези преговори ще продължат след около една седмица. Първият кръг се състоя в Абу Даби в петък и събота. Уиткоф каза, че въпросите за бъдещите гаранции за сигурността на Украйна и за просперитета до голяма степен са уредени. Страните продължават да преговарят за териториите, добави той.

Основният препъникамък в преговорите е искането на Москва украинската армия да се изтегли от частта от Донбас, която руската армия не е превзела.

Най-малко шестима души бяха убити при руски удари в четвъртък в Югоизточна Украйна - трима в Запорожка област, двама в Херсонска и един в Днепропетровска област, по-конкретно в родния град на украинския президент Володимир Зеленски Кривой Рог, съобщи Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на очаквания в неделя нов кръг тристранни мирни преговори. Русия често взима на прицел родния град на Зеленски от началото на войната, избухнала преди почти четири години.



