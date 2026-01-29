Отстраниха двамата агенти, стреляли по Алекс Прети в Минеаполис

Американската служба „Митници и гранична охрана“ (СВР) съобщи, че двама нейни агенти, замесени в смъртоносната стрелба срещу Алекс Прети в Минеаполис, са пуснати в административен отпуск. Инцидентът, при който в събота беше убит 37-годишният мъж, предизвика нова вълна от протести в щата Минесота, обществено възмущение в цялата страна и призиви от законодатели за отстраняване на министъра на вътрешната сигурност на САЩ.

Според предварителен доклад на ведомството, изпратен до Конгреса, двама федерални служители са произвели изстрели по Прети по време на физическа схватка. Според първоначалните официални версии той е извадил оръжие, но тази информация вече се поставя под съмнение.

От CBP заявиха пред "Би Би Си", че агентите са отстранени от служба съгласно стандартния протокол. Федерални служители, участвали в стрелба, остават в административен отпуск до приключване на разследването.

В неделя обаче командирът на CBP Грегъри Бовино заяви, че агентите продължават да работят, макар и временно преместени в друг град.

Междувременно нови видеозаписи, публикувани от News Movement и разпространени от BBC News, показват сблъсък между Прети и федерални служители 11 дни преди смъртта му.



